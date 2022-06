Radlerin wird mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Eine gestürzte Radfahrerin ist am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen worden. Die 47-Jährige war laut Polizeibericht kurz nach 14.30 Uhr mit einem Pedelec den abschüssigen Wickentalweg hinuntergefahren. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam sie rechts von der Straße ab und fiel kopfüber in den Grünstreifen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen.