Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am frühen Donnerstagmorgen ein Radfahrer an der Einmündung Kappellengasse und Siemensstraße schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei. Ein 60-jähriger Trochtelfinger war mit seinem Audi auf der Kappellengasse unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Siemensstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen 42-Jährigen, der mit seinem Mountainbike auf der Hohenbergstraße in Richtung Siemensstraße fuhr und missachtete dessen Vorrang. Der Radler, der keinerlei Möglichkeiten mehr hatte zu reagieren, wurde von dem Audi erfasst, aufgeladen und über den Wagen hinweg auf die Fahrbahn geworfen. Der 42-Jährige, der einen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5200 Euro beziffert.