Polizei suchtimmer noch nach Einbrecher

Obwohl die Öffentlichkeitsfahndung nach Wolfgang Heinrich Rebay auf sehr große Resonanz stieß und im Laufe des Tages zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingingen, konnte der mit Haftbefehl Gesuchte noch nicht gefasst werden. Die Polizei ging bisher fast 40 Hinweisen nach. Viele Anrufer teilten mit, Rebay oder einen Mann mit ähnlichem Aussehen in den vergangenen Tagen gesehen zu haben. Die Polizei ist für jeden Hinweis dankbar. Eine Kleinigkeit kann wichtig sein und den Ausschlag geben. Vielversprechende, aktuelle Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten, insbesondere aus dem Bereich der Münsinger Alb, zogen gezielte Fahndungsmaßnahmen nach sich. Wie bereits berichtet, steht Rebay im dringenden Verdacht, in den vergangenen Wochen in mehrere Schützenhäuser und Vereinsheime im Landkreis Reutlingen eingebrochen zu sein, darunter auch in Trochtelfingen. Bei einem Einbruch ins Schützenhaus in Römerstein-Zainingen Anfang August waren Schusswaffen gestohlen worden, weshalb davon auszugehen ist, dass der Verdächtige bewaffnet ist. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.