Die Polizei sucht derzeit nach dem bislang unbekannten Lenker eines blauen Audi Kombis. Der Fahrer dieses Fahrzeugs war am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr auf der B 313 von Engstingen-Haid in Richtung Trochtelfingen unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte er laut Polizeibericht einen Lastwagen mit weißem Kastenaufbau. Der entgegenkommende 49-jährige Lenker eines roten VW Golf Kombis konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver in einen Parkplatz verhindern. Der Polizeiposten Alb bittet unter Telefon 07129/932-660 um Zeugenhinweise. Insbesondere werden der Fahrer des Lastwagen und ein dahinterfahrender Autofahrers gebeten sich zu melden.