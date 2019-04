Plötzlich Geschäftsführer: Brüder halten Alb-Gold nach dem Tod ihres Vaters auf Kurs

In die Lebensmittelbranche einsteigen, als Unternehmer Verantwortung übernehmen, eine Firma führen – das können sich André und Oliver Freidler mit Anfang 20 durchaus vorstellen. Die Umstände aber, die sie dann plötzlich dazu zwingen, sind tragisch: Ihr Vater Klaus, Chef des Trochtelfinger Nudelherstellers Alb-Gold, stirbt vollkommen unerwartet bei einer Mountainebike-Tour. Viel Zeit zum Trauern bleibt seinen beiden Söhnen und seiner Ehefrau Irmgard nicht. Gemeinsam wollen sie das Familienunternehmen auch weiterhin auf Kurs halten.

Die Entwicklung von Alb-Gold erleben Oliver Freidler, Jahrgang 1986, und sein Bruder André, Jahrgang 1987, von Kindesbeinen an hautnah mit. Nur einen Steinwurf wohnen sie von der Firma entfernt. 1968 als Geflügelhof gegründet, werden dort seit 1977 Teigwaren produziert. Die Eier dafür legen noch einige Jahre lang die eigenen Hühner. „Das haben wir noch miterlebt“, sagt André Freidler.

Erste Ferienjobs in der Jugend

Weil beide Elternteile im Unternehmen arbeiten, werden ihre Söhne schon früh mit einbezogen. „Bei unseren Gesprächen am Esstisch hat die Firma natürlich oft eine große Rolle gespielt“, sagt Oliver Freidler. Gestört habe das ihn und seinen Bruder aber nie. Im Gegenteil: Was die beiden Jungs mitbekommen, interessiert sie. Als Jugendliche übernehmen sie erste Ferienjobs. Sie helfen zum Beispiel im Lager, in der Produktion und bei der Verpackung. Später sind sie auch bei Messen und auf Veranstaltungen mit dabei.

Am Firmensitz in Trochtelfingen arbeiten derzeit 185 Angestellte. (Foto: Sebastian Korinth)

Als André und Oliver Freidler ihr BWL-Studium antreten, ist für beide klar, dass sie in der Lebensmittelbranche arbeiten wollen. Ihr Ziel: später ins Familienunternehmen einsteigen. Doch erst einmal wollen die beiden jungen Männer Erfahrungen in anderen Unternehmen sammeln. Im Sommer 2010 sind sie kurz davor, in Bayern ihre ersten richtigen Arbeitsstellen anzutreten – bis die Ereignisse des 20. Juli ihr Leben vollkommen auf den Kopf stellen.

Als die beiden Brüder an diesem Sonntagmorgen aufstehen, ist Klaus Freidler bereits zu einer seiner regelmäßigen Mountainbike-Touren aufgebrochen. Doch anders als sonst kehrt er nicht zurück. Zunächst versucht seine Familie, ihn auf dem Handy zu erreichen. Später sucht sie ihn mit dem Auto.

Schreckliche Gewissheit gibt es aber erst, als Polizisten vor der Tür stehen und von einem toten Radfahrer berichten. Später stellt sich heraus: Im Alter von nur 52 Jahren ist Klaus Freidler vermutlich von einem Herzinfarkt aus dem Leben gerissen worden. Einfach so, aus heiterem Himmel.

Von einem Tag auf den anderen müssen sich seine Frau und seine Söhne nicht nur mit der Frage beschäftigen, wie es mit der Familie weitergeht, sondern auch mit der Frage, was mit dem Betrieb passiert. Von einem Tag auf den anderen sieht sich Irmgard Freidler mit der Aufgabe konfrontiert, die Firma alleine zu führen.

Von einem Tag auf den anderen sind André und Oliver Freidlers Zukunftspläne ins Wanken geraten – und werden schließlich zu den Akten gelegt. „Jeder von uns hat sich eine Woche Zeit zum Nachdenken genommen“, sagt André Freidler. „Dann hat jeder für sich entschieden: Es geht weiter mit Alb-Gold – auch für uns“, sagt sein Bruder Oliver.

Großer Druck auf die Familie

Doch die Hürden, die es zu nehmen gilt, sind hoch. „Banken, Kunden, Geschäftspartner: Alle haben uns die Frage gestellt, wie es weitergeht“, sagt André Freidler. Der Druck auf die Familie ist also groß, die Unterstützung aber auch. André und Oliver Freidler stehen ihrer Mutter als Assistenten der Geschäftsführung zur Seite. Alle wichtigen Termine nehmen sie in der nächsten Zeit zu dritt wahr. Dass das Unternehmen diese schwere Zeit gemeistert habe, sei aber auch den Mitarbeitern zu verdanken, sagt André Freidler. „Die haben super mitgezogen, Verantwortung übernommen und uns ihr Wissen mit auf den Weg gegeben.“

Mittlerweile bilden Irmgard, André und Oliver Freidler ein eingespieltes Team. Während sich die Mutter überwiegend um die Finanzen und das Personal kümmert, konzentrieren sich die Brüder auf Produktion, Marketing und Vertrieb. Oliver Freidler hat sich darüber hinaus dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben, sein Bruder dem Thema Innovationen. Aus den gut 300 Mitarbeitern im Jahr 2010 sind inzwischen 430 geworden – unter anderem durch die Übernahme der Spaichinger Nudelmacher GmbH. In Trochtelfingen arbeiten aktuell 185 Angestellte.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Irmgard führen André (links) und Oliver Freidler den Trochtelfinger Teigwarenproduzenten Alb-Gold. (Foto: Sebastian Korinth)

Hühner sucht man auf dem Firmengelände mittlerweile aber vergeblich. Die Eier für seine Produkte kauft Alb-Gold inzwischen ein. Geblieben ist der Unternehmergeist, der jetzt auch die dritte Generation erfasst hat. „Unser Vater war einfach ein enthusiastischer Mensch“, sagt André Freidler. „Er hat uns auf natürlichem Weg mitgegeben, wofür er brennt – und es geschafft, auch uns dafür zu begeistern.“

Mehr entdecken: Darum ist Schwäbische Alb bei Menschen aus dem Ausland immer beliebter