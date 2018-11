Personalmangel in der Kirche wird sich weiter verschärfen

Dass viele Trochtelfinger Katholiken noch immer darunter leiden, dass es vor Ort keinen eigenen Pfarrer mehr gibt, ist bei einer Gemeindeversammlung am Mittwochabend in der Pfarrscheuer deutlich geworden. Männer und Frauen, die sich haupt- und ehrenamtlich in der Seelsorgeeinheit engagieren, berichteten vom Spagat zwischen Frust und Chance, der durch den Personalmangel bei der Kirche entstanden ist – und unterstrichen, dass sich die Situation in den kommenden Jahren noch einmal dramatisch verschärfen wird.

Anlass für die Versammlung war eine Fragebogen-Aktion in der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen. Wie Pastoralreferent Matthias Kopp berichtete, war der Rücklauf mit 83 ausgefüllten Fragebögen aus der Pfarrgemeinde St. Martin am größten. Doch aus Trochtelfingen hagelte es auch die meiste Kritik. Bei dieser wirkt immer noch nach, dass Pfarrer Frank Malzacher die Stadt vor vier Jahren verlassen hatte, um die Seelsorgeeinheit Zell im Wiesental zu übernehmen. Daraufhin entstand die Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen unter der Leitung von Gammertingens Stadtpfarrer Wolfgang Drescher.

20 Gäste in der Pfarrscheuer

Warum sich die Trochtelfinger in dieser Seelsorgeeinheit noch nicht besonders gut angenommen fühlen, wollten die Verantwortlichen bei der Versammlung diskutieren. Wolfgang Drescher und Matthias Kopp suchten mit den 20 Gästen ebenso das Gespräch wie die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hildegard Butscher aus Gammertingen und ihr Stellvertreter Karl Bosch aus Trochtelfingen. Besonders groß war der Diskussionsbedarf dann aber doch nicht.

„Wir werden zusammenwachsen müssen“, sagte Hildegard Butscher. Gleichzeitig sei sie zuversichtlich, dass das den Betroffenen gelingen wird. Vor dieser Herausforderungen stünden sie schließlich nicht zum ersten Mal. „Ich sehe unsere Situation auch als Chance“, sagte Butscher. „Wir können neue Formen des Zusammenkommens und neue Gottesdienstformen entwickeln.“

Eine Zuhörerin verlieh daraufhin ihrer Sorge Ausdruck, dass das zu weiteren Austritten aus der Kirche führen werde. „Ich sehe die Gefahr, dass die Menschen mehr und mehr zu Hause bleiben, wenn ihnen vor Ort nichts mehr angeboten wird“, sagte eine andere. Vor allem wenn die Seelsorgeeinheit weiter zusammenwachsen solle, dürfe gerade das nicht passieren, sagte Karl Bosch im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Ich bin sicher, dass sich das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Seelsorgeeinheit in den nächsten Jahren entwickeln wird“, sagte er. „Wichtig ist es dann aber auch, die Angebote vor Ort tatsächlich zu nutzen und nicht nur zu schimpfen.“

Unaufhaltsame Entwicklung

Wolfgang Drescher machte deutlich, dass die Betroffenen erst am Anfang einer radikalen Entwicklung stehen. So gebe es im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch zurzeit etwa 40 hauptamtliche Mitarbeiter. „Im Jahr 2030 wird von diesem Personal vermutlich nur noch ein Drittel oder ein Viertel übrig sein – allein schon aus Altersgründen“, sagte Drescher. Das Interesse an kirchlichen Berufen nehme immer weiter ab. „Selbst wenn dieses Interesse wieder steigen sollte oder der Zugang zum Priesteramt erleichtert wird: Die Entwicklung lässt sich vielleicht noch abschwächen, aber nicht mehr aufhalten.“ Auch das ehrenamtliche Engagement stoße irgendwann an seine Grenzen. „Wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir damit umgehen“, sagte der Pfarrer.

Trotz dieser düsteren Perspektive und auch wenn das große, klärende Gespräch ausblieb: Mit der Gemeindeversammlung selbst waren am Ende alle Beteiligten zufrieden. „Ich bin überrascht, dass die Versammlung so ruhig abgelaufen ist“, sagte Matthias Kopp. „Aber es ist eben etwas anderes, anonym einen Fragebogen auszufüllen oder öffentlich Kritik zu äußern.“ Zudem habe er das Gefühl, dass Wolfgang Dreschers Bemühen anerkannt werde, allen Pfarrgemeinden gleichermaßen gerecht zu werden. „Vor allem die Senioren sind es einfach noch gewohnt, dass ein Pfarrer vor Ort ist“, sagte Karl Bosch. „Bis die Menschen verdaut haben, dass das nicht mehr so ist, wird es eben noch einige Zeit brauchen.“