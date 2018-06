Musikverein veranstaltet drei Tage Fest am Lauchertsee

Das große Fest am Lauchertsee, vom 13. bis zum 15. Juli, bietet allerhand Musikalisches bei Rock und Blasmusik am See. Es beginnt mit der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Jugendkapelle am Freitag. Zu einer festlichen Serenade versammeln sich 20 Aktivkapellen und damit etwa 700 Musizierende auf dem Dorfplatz, um dort gemeinsam diesen Geburtstag zu feiern und zu musizieren.

Anschließend ziehen die Musikkapellen mit Marschmusik zum Festgelände, wo sie bereits die vom „Woodstock der Blasmusik“ bekannte Musikgruppe „Viera Blech“ aus Tirol im Festzelt erwartet. „Von Freund zu Freund“ ist nur einer der Blasmusik-Hits der letzten Jahre aus der Feder von Bandleader Martin Scharnagl.

Mit den Bands „True Calling“ und „Schreyner“ wird es am Samstag, 14. Juli, wieder laut und rockig werden, heißt es in einer Ankündigung. Während „True Calling“, die bereits als Vorband der Scorpions, Nena und Status Quo aufgetreten sind, haben sich die Mitglieder von „Schreyner“ in der Formation „Face“ im ganzen deutschsprachigen Raum in die Ohren und Herzen des Publikums gerockt, so die Veranstalter.

Der Familienerlebnistag bietet neben einem Zeltgottesdienst und Blasmusik aus der Region noch viele weitere Darbietungen wie Auftritte der Grundschule, der Kindergärten, des Schäferhundevereins, der Feuerwehroldtimerfreunde, der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), eine Seilerei, eine Landmaschinenschau der Firma Lorch und einen Heißluftballonstart mit den glücklichen Gewinnern der Tombola.

Mit der Übertragung des Finalspiels der Fußball-Weltmeisterschaft auf einer großen Leinwand, kommen auch die Fußballfans auf ihre Kosten.