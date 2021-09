Motorradfahrer stirbt bei missglücktem Überholvorgang

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße L385 ums Leben gekommen. Das meldet die Polizei

Der Mann war gegen 16.50 Uhr mit einer KTM in Richtung Hausen unterwegs.

Laut Ermittlungen der Verkehrspolizei überholte er kurz vor einer Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei kam ihm ein BMW entgegen.

Hubschrauber im Einsatz

Der Motorradfahrer bremste ab und versuchte offenbar noch, zurück auf den rechten Fahrstreifen zu gelangen. Trotzdem streifte er den BMW und stürzte zu Boden.

Der Motorradfahrer wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, starb aber am Abend an seinen schweren Verletzungen.

Straße voll gesperrt

Der 24-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht.

Der Sachschaden des Unfalls beträgt schätzungsweise 30.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zu Absperr- und Reinigungsmaßnahmen an die Unfallstelle ausgerückt.

Die Vollsperrung der L 385 wurde gegen 19.30 Uhr aufgehoben werden.