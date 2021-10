Mägerkingen verabschiedet Pfarrer Martin Rose

Die evangelische Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen hat am Sonntag den Mägerkinger Pfarrer Martin Rose verabschiedet. Der Erntedankgottesdienst in der Kirche St. Blasius war ebenso gut besucht wie das Gemeindefest in der Festhalle. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich persönlich von Rose zu verabschieden. Dieser hatte zum 1. Oktober eine Stelle im Dekanat Ravensburg angetreten, wo er vorerst in Friedrichshafen eingesetzt wird.

Gabriele Zaia, gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde Mägerkingen, erinnerte in ihrem Grußwort im Gottesdienst unter anderem an die von Martin Rose angestoßene Innen- und Außenrenovierung der Kirche, die 2003 abgeschlossen wurde. Der Pfarrer habe dafür gekämpft, die Pfarrstellen auf der Alb zu erhalten. „Dass jetzt doch eine Reduzierung kommt, war leider nicht zu vermeiden“, sagte Zaia. „Danke für deinen unermüdlichen Einsatz!“

Vielen Familien Trost zugesprochen

Jeder Tauffamilie habe Martin Rose das Gefühl gegeben, dass ihr Kind in der Kirche und in der Gemeinde willkommen ist. 27 Konfirmandenjahrgänge habe er unterrichtet und konfirmiert. Und: „Deine Gabe, aus dem Erzählten der Trauerfamilie das Wesen und das Leben des Verstorbenen so zu beschreiben, als wärest du ein enger Begleiter gewesen, ist besonders. Vielen Familien hast du dadurch großen Trost zugesprochen.“ In vorbildlicher Weise habe sich der Pfarrer auch um die Flüchtlinge in Mägerkingen gekümmert. „Es fällt uns schwer, dich gehen zu lassen“, sagte Zaia.

Ihr Ehemann Ernst, selbst Vorsitzender des Mägerkinger Musikvereins, sprach im Namen sämtlicher örtlicher Vereine. „Wir danken Ihnen für 27 lange Jahre in unserem kleinen Ort mitten auf der Alb, in dem Sie als Pfarrer rund um die Uhr gewirkt und mit den Menschen und ihren sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen gelebt hatten“, sagte er. „Die Menschen schätzten Sie sehr und vertrauten Ihnen.“

Rose ebnet den Weg für das Gemeindefest

Ernst Zaia bezeichnete den Pfarrer als einen „begnadeten Prediger“. Mit den Vereinen und ihren Mitgliedern habe es viele zuerst zaghafte, aber seit vielen Jahren sehr verlässliche und äußerst vertrauensvolle Beziehungen gegeben. Zaia erinnerte auch an die Ursprünge des Gemeindefests, an dem sich alle Vereine beteiligten: 1999 hatte Martin Rose die Vereinsvorsitzenden zu einer Besprechung eingeladen, um die Chancen für eine gemeinsame Veranstaltung auszuloten.

Als Erinnerung an die Zeit in Mägerkingen überreichte Ernst Zaia dem Pfarrer ein Aquarell des Künstlers Gernot Bizer. „Für alles, was Sie für Ihre Gemeinde und die Ihnen anvertrauten Menschen über diese vielen Jahre in großer Bescheidenheit geleistet und bewirkt haben, gebührt Ihnen unser großer Dank und Respekt“, sagte Zaia.

Stadt verleiht die Bürgermedaille

Trochtelfingens Bürgermeister Christoph Niesler überreichte dem Pfarrer die Bürgermedaille der Stadt. Martin Rose habe sich um die Stadt Trochtelfingen selbst und um seine Mitmenschen verdient gemacht, sagte Niesler. Für den sozialen Zusammenhalt habe Rose viel bewegt und viel erreicht. Die eigene Pfarrstelle der Kernstadt sei im Wesentlichen Roses Einsatz zu verdanken.

„Die Stadt kann sich glücklich schätzen, dass es Mitbürger wie Sie gibt, deren Lebenseinstellung sich nicht in der Verfolgung höchstpersönlicher Interessen erschöpft“, sagte Niesler zu Martin Rose. Eine Kommune sei gut beraten, solchen Persönlichkeiten eine besondere Wertschätzung zukommen zu lassen. Das geschehe durch die 1985 vom Gemeinderat geschaffene Bürgermedaille, deren besonderer Wert in der Seltenheit der Verleihung liege.

Bei der Integration von Neubürgern engagiert

„Neben den kirchlichen Belangen ist mir als Bürgermeister in den letzten sechseinhalb Jahren insbesondere Ihr unermüdlicher Einsatz für die sogenannte ,Welle’ an Neubürgern in Trochtelfingen in lebhafter Erinnerung“, sagte Niesler. „Sie haben sich bis heute sehr stark um die Integration der Neubürger in unserer Gesellschaft engagiert.“ Durch dieses Engagement sei es gelungen, die Stadt von schwerwiegenden Problemen im Zusammenhang mit Neubürgern zu verschonen. Die Zusammenarbeit mit Rose habe immer vorbildlich und hervorragend funktioniert.