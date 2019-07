Lieder drehen sich um Liebe, Berge und Heimat

Der Männergesangverein Steinhilben, die Sängerrunde Hohenstein und der Sängerbund Bernloch/Meidelstetten haben am Samstag eine Serenade im Pfarrheim in Steinhilben gestaltet. In zwei Stunden sangen die Chöre 30 Lieder rund um „Liebe, Berge und Heimat“.

Alle 45 Sängerinnen und Sänger nahm Egon Rupp mit auf Tour: „Wir wandern heut ins Schwabenland“. Auch wenn es auf der kleinen Bühne zur schwäbischen „Druckete“ kam: Der Dirigent der Steinhilber Männer bewies sich als souveräner Wanderführer, die Sängerinnen und Sänger genossen ebenso wie die Gäste den voluminösen Gesamtchor.

Als Männerchor feinster Güte präsentierten sich die Gastgeber mit ihren Hohensteiner Kollegen zum Konzertabschluss. Männerchorklassiker wie „La Montanara“, „Pferde zu Vieren traben“ oder den bekannten „Abendfrieden“ zelebrierten die Männer so gefühl- wie kraftvoll und tonsicher vom Tenor bis zum Bass.

Klassisch-schönen Chorgesang präsentierten die 21 Mitglieder des Sängerbunds bei ihren Bergliedern. So richtig zu Hause fühlen sie sich aber bei Reinhard Meys „Gute Nacht Freunde“ oder der deutschen Version „Kann es wirklich Liebe sein“ von Elton Johns „Can You Feel the Love Tonight“, bekannt aus dem Film „König der Löwen“.

Zartschmelzendes „Danny Boy“

Für eine straffere Interpretation der meist sehnsuchtsvoll gesungenen heimlichen australischen Nationalhymne „Waltzing Matilda“ hatten sich die zwölf Steinhilber Sänger entschieden. Zartschmelzend gestalteten sie das irische Pendant „Danny Boy“ oder „Ich bin frei wie der Wind in den Bergen“.

„Sie hätten sich sollen begnügen“, befanden die Hohensteiner Bässe Franz Jaudas und Gerd Leibfritz beim Lied „Kloster Grabow“ – und ihre elf Kollegen, alle mit grasgrünen Hosenträgern und Fliegen, stimmten szenisch mit ein in den Refrain der Humoreske. Frisch und dennoch genüsslich auskostend huldigten sie dem Hohensteiner Wahrzeichen, der Ruine Hohenstein mit „Auf der Alb nicht nur am Rande“.