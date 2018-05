Bereits zum siebten Mal veranstaltet der Nudelhersteller Alb-Gold einen Projekttag zum Insektenschutz für Grundschulen und Kindergärten in der Region. Beim Tag der Artenvielfalt – am Donnerstag, 7. Juni – können Kindergruppen in der Kräuterwelt des Trochtelfinger Unternehmens auf Entdeckungstour gehen. Das Motto lautet in diesem Jahr „Insekten helfen“.

Angesprochen sind Kindergärten und Grundschulen in der Region Reutlingen, Tübingen und Schwäbische Alb, die sich noch bis zum 16. Mai für den erlebnisreichen Tag bewerben können. Als Partner ist das Umweltbildungszentrum Listhof aus Reutlingen mit dabei. Bei dem knapp vierstündigen Programm werden Samenbomben mit insektenfreundlichen Blühmischungen gebastelt, Tipps und Tricks zum Bau von Insekten-Hotels vermittelt und Quizfragen rund um das Thema Insekten gestellt. Den Abschluss bildet die Ausbildung zum Insekten-Detektiv.

„Wir wollen den Kindern zeigen, wie wichtig diese kleinen Lebewesen für unsere Erde sind. So wird das Thema sicherlich auch bei den Eltern ankommen und wir erreichen durch diesen Schneeball-Effekt hoffentlich viele Familien, die mit kleinen Aktionen den Insekten helfen werden“, erklären Christel Ehlers, die Leiterin der Kräuterwelt, und Ilona Schrimpf vom Listhof unisono. Gemeinsam wurde bereits eine Informationsbroschüre mit vielen Informationen und Tipps zum Thema Insekten veröffentlicht.

Kindergärten oder Schulklassen, die am Aktionstag teilnehmen möchten, können sich mit einem originellen Kurz-Video bewerben. Das maximal 30-sekündige Smartphone-Video sollte begründen, warum sich die Kinder für Insekten engagieren wollen. Alternativ ist auch eine kurze Bewerbung in wenigen Sätzen mit Gruppenfoto möglich. Einsendeschluss ist der 16. Mai.

Land ruft zur Wettbewerb-Teilnahme auf

Als Veranstaltungstermin wurde nicht ohne Grund der 7. Juni ausgewählt. Denn in Baden-Württemberg starten an diesem Tag die Nachhaltigkeitstage der Landesregierung. In dessen Rahmen findet auch der Wettbewerb „Insekten Helden!“ statt, für den sich die Teilnehmer am Tag der Artenvielfalt ebenfalls bewerben können. Wer an diesem Landeswettbewerb teilnehmen möchte, erhält von den Profis der Kräuterwelt und des Listhofs weitere Tipps und Informationen. Zu gewinnen gibt es den Hauptpreis in Höhe von 1000 Euro. Die ausführlichen Informationen zum Aktionstag und die Anmeldeunterlagen gibt es auf www.vielfalt.alb-gold.de – alle Infos zum Landeswettbewerb „Insekten Helden!“ findet man auf der Seite www.n-netzwerk.de/wettbewerb-insekten-helden.