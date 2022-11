Katja Fischer will Bürgermeisterin werden

Im Februar nächsten Jahres steht die Bürgermeisterwahl in Trochtelfingen an. Katja Fischer aus Reutlingen hat nun offiziell ihre Kandidatur bekannt gegeben. Die 39-Jährige gebürtige Balingerin warf am Donnerstag ihre Unterlagen im Rathaus in Trochtelfingen ein, berichtet sie selbst in einer Pressemitteilung.

„Ich bin vom Fach, ich bin genau im richtigen Alter und Trochtelfingen ist eine liebenswerte Stadt, für die ich mich gerne ins Engagement stürze“, meint die Kandidatin dazu. Fischer hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl ihren Diplomverwaltungswirt gemacht, den sie gleich im Anschluss an der Universität Saarbrücken mit einem Master in Europäischer Wirtschaft ergänzte. Ihre berufliche Laufbahn begann 2008 bei der Stadtverwaltung Münsingen im Hauptamt, wo sie für vielfältige Aufgaben Verantwortung trug. Sie kümmerte sich um Wahlen, Märkte, Städtepartnerschaften, viele Einzelprojekte und unterstützte Bürgermeister Mike Münzing direkt. Seit 2013 ist sie beim Landratsamt Reutlingen im Kreisamt für nachhaltige Entwicklung für Europaangelegenheiten und Fördermittelmanagement zuständig. „Kommunale Europaarbeit erweitert die eigene Sichtweise ungemein. Und gleichzeitig hat mich insbesondere die Beantragung und Umsetzung des EU-Förderprogramms LEADER für den ländlichen Raum wieder näher an die Städte und Gemeinden auf der Albhochfläche gebracht“, so Fischer.

In ihrer bisherigen Arbeit habe sie viel mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Kreisgemeinden zusammengearbeitet und deshalb ein gutes Gefühl für die Herausforderungen der Kommunen. Gleichzeitig ist sie in die Kommunalverbände und in die höheren Verwaltungsebenen und Ministerien gut vernetzt. Es sei ihr auch wichtig, bei erfolgreicher Wahl aus Reutlingen nach Trochtelfingen umzuziehen. „Der Rathauschef oder die Rathauschefin muss vor Ort sein, ganz klar“, so Fischer. Bleibt die Frage, ob und wann sich ausreichend Wohnraum für die sechsköpfige Familie fände. Da hoffe sie auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Katja Fischer ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Sie ist SPD-Mitglied und derzeit Beisitzerin im Kreisverband Reutlingen. Sie tritt jedoch als unabhängige Kandidatin an. Sie ist seit ihrer Kindheit Mitglied der katholischen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), gelebte Ökumene also, weil sie persönlich der evangelischen Konfession angehört. Dort war und ist sie in verschiedensten verantwortlichen Funktionen aktiv, aktuell als Vorsitzende des Rechtsträgers auf Bezirksebene, der sich um die Finanzen kümmert. Von der Pfadfinderei rührt auch ihr Bedürfnis, sich ausgiebig an der frischen Luft zu bewegen. Daneben ist sie in Elternvertretungen aktiv, seit ihre Kinder Bildungs- und Betreuungseinrichtungen besuchen.