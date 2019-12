Kandidat von „Das große Backen“ besucht Werdenbergschule

Der Adventsmittag der Klasse 8b der Werdenbergschule in Trochtelfingen hat kürzlich stattgefunden. In gemütlicher Runde haben sich Eltern, Schüler, Klassenlehrerin Monika Hauser sowie ein besonderer Gast zu Kinderpunsch, selbstgebackenem Kuchen und Plätzchen getroffen. So konnten sich alle gemeinsam auf die vorweihnachtliche Zeit vorbereiten. Steffen Kunz, Halbfinalist aus der Sat1-Sendung „Das Große Backen“ kam dafür aus Bisingen zu Besuch in die Schule und brachte toll verzierte Baisers in Tannenbaumform mit, die er selbst gebacken hat. Steffen Kunz gab den Schülern und deren Eltern daraufhin Autogramme, machte Selfies mit ihnen und erzählte ihnen interessante Anekdoten aus seiner Zeit bis zum Halbfinale im Backzelt. Foto: Werdenbergschule