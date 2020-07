Der Trochtelfinger Nudelhersteller Alb-Gold setzt sich nach eigenen Angaben bereits seit zehn Jahren dafür ein, die Bedeutung der Artenvielfalt in den öffentlichen Fokus zu rücken. Gemeinsam mit Partner aus unterschiedlichsten Bereichen veranstaltet das Familienunternehmen jährlich im eigenen großen Kräutergarten den Tag der Artenvielfalt, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. Dieses Jahr kann dieser aufgrund der aktuellen Beschränkungen nicht stattfinden. Das Unternehmen hat daher entschieden, die Veranstaltung ins Internet zu verlegen.

Unter dem Motto „Abstand halten – Vielfalt gestalten“ gibt es in der Woche von 13. bis 19. Juli insgesamt sieben virtuelle Thementagen rund um das Thema Vielfalt. Diese sollen den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus erweitern und gleichzeitig Inspiration für eigenes Handeln sein. Unterschiedlichste Bereiche von Vielfalt werden angeschnitten.

Ob Tipps zur Biodiversitätsförderung im eigenen Garten, Einblicke in Projekte und Möglichkeiten in der Landwirtschaft bis hin zu Ideen zu vielfältiger und bewusster Bewegung und Genuss wird ein buntes Programm geboten. Alle Inhalte werden zentral über eine Internet-Seite verfügbar sein. Zusätzlich wird es Mitmachaktionen und Gewinnspiele in den sozialen Medien geben. Partner aus dem Bereich Naturschutz und Umweltbildung, wie zum Beispiel das Umweltbildungszentrum Listhof, das Naturfilmfestival Naturvision, die Bodensee-Stiftung, der Verein Genbänkle und auch der Schwäbische Alb Tourismus werden das Angebot ergänzen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Bei Gewinnspielen und Mitmachaktionen gibt es zudem wertvolle Sachpreise bis hin zu einem Wellness-Wochenende auf der Schwäbischen Alb zu gewinnen.