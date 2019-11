Hobbykriminologin geht auf Spurensuche

Die Steinhilber Theatergruppe des Schützenvereins wird an diesem Wochenende das Theaterstück „Ein haariger Fall“ aufführen. Darin dreht sich alles um eine Hobbydetektiven: Überall Blut, Haarbüschel im Abfluss, und wo ist überhaupt der gewitzte Installateur August (Christoph Heinzelmann)? Hat nicht vorhin die Müllabfuhr so eine eigenartige, plastikverpackte Walze mitgenommen? Mörder! Verbrecher! Überall, wohin man schaut, ist Anne überzeugt – schließlich ist es doch täglich genau so in der Journaille nachzulesen.

Anne Nockerl (Alexandra Schmid), ebenso leidenschaftliche Friseurkundin wie Hobbykriminologin, ist eine der Protagonistinnen des diesjährigen Theaterstücks. Ihren beiden Leidenschaften frönt sie in Christa Wellners Salon, wo deren Assistent Franz (Roland Nölke) mit dem Selbstverständnis des „Figaro Francesco“ lieber Topflappen häkelt, dichtet und deklamierend Annes Haarsträhnen zwillt: „Du lässt mir keine Ruh – mein Blut schäumt wie Shampoo.“

Mehr Charakterarbeit gefordert

Statt Annes würde er ja viel lieber die Strähnen seiner Chefin Christa (Karen Hackenberg) ondulieren, doch die hat den „besseren“, aber irgendwie undurchsichtigen „Herrn“ Wolfgang Dauer (Andreas Hazotte) im Visier. Für fünf Akteure haben die bayerischen Mundartautoren Josef Parzefall und Richard Oehmann ihre dreiaktige Kriminalposse geschrieben, passgenau für die diesjährige Steinhilber Besetzung. Dass etliche langjährige Darsteller pausieren wollten, hat Regisseur Lothar Heinzelmann bei der Stückauswahl vor keine leichte Aufgabe gestellt, weiß er doch, dass ein Stück für fünf Schauspieler von jedem einzelnen viel mehr Charakterarbeit und Ausdrucksstärke abverlangt, als wenn fast die doppelte Anzahl von Schauspielern auf der Bühne steht. Doch die fünf gehen in ihren Rollen restlos auf und füllen sie aus. Unterstützt wird Heinzelmann in der Regiearbeit in diesem Jahr von Rainer Walter, für die Maske zeichnet sich Manuela Locher verantwortlich.

Anpassen mussten die Regisseure das Stück kaum, von Bayerisch auf Schwäbisch war leicht zu übersetzen und ein bisschen Lokalkolorit für die Würze ergab sich aus den Situationen. Für die Zuschauer wird es ein kriminologisches Vergnügen, sich mit Anne auf die Suche nach der Antwort auf die Frage zu machen, wer denn wohl das nächste Opfer sein möge, wer der Täter sei und selbst bald mehr zu wissen, als die Schmalspurkommissarin selbst. So viel sei noch verraten, dass diverse Stühle eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

Zu Beginn des Abends wird es zunächst aber wuselig: mit sieben Akteuren des Jugendtheaters, die zum Auftakt des Stücks spielen werden. Thomas Robls Einakter „Ein unvergesslicher Besuch“ um Missverständnisse und Verwechslungen ist ein Paradestück für den spielfreudigen Theaternachwuchs. Heidis (Maria Hazotte) Freundin Erika (Lea Gekeler) hat ihren Besuch angekündigt. Bekannt aus früheren Tagen als unbemannte Hundefreundin, geht Heidi davon aus, dass der mit anreisende Hugo (Luke Göring) Erikas Hund ist – und nicht deren Mann.

Hund Hugo zu versorgen, trägt Heidi ihrem Mann Wendelin (Alexander Walter) auf, der bis aufs Letzte seinen Auftrag erfüllt. Die Hundsbehandlung gerade überstanden, verwechseln die Töchter der Gastgeber Melanie und Stefanie (Lisa Göring und Emma Öhrle) den armen Hugo mit einem Handwerker und verdonnern ihn zur Arbeit, bevor der Opa (Marcus Walter) Erika für die neue polnische Putzfrau hält. Das letzte, ach so traurige Missverständnis des Stücks dreht sich um Erika – zum Weinen komisch. Tanja und Rainer Walter haben die Komödie mit der quirligen Truppe einstudiert und springen falls nötig bei Texthängern ein.

Die Aufführungen sind in der Augstberghalle am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.