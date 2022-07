Geopark feiert Fest und Tag der Artenvielfalt

Am 10. Juli findet in Trochtelfingen das elfte Geoparkfest parallel zum Tag der Artenvielfalt im Naturgarten von Alb-Gold statt. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher Wissenswertes und Geheimnisvolles rund um die Alb lernen und zahlreiche Mitmachangebote ausprobieren. An den einzelnen Ständen bietet sich laut dem Veranstalter auch die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit Experten und ein kulinarisches Angebot.

Angeboten werden zum Beispiel mittelalterliches Armbrustschießen, ein Glücksrad mit Höhlenquiz und ein Infostand mit Mitmachaktion zum Thema Getreide. Die Schwäbische Alb ist seit 2015 ein UNESCO Global Geopark. In Deutschland gibt es davon insgesamt acht. Ziel des UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb sei es, Menschen für das wertvolle und vielseitige Erbe des Naturraums Schwäbische Alb zu sensibilisieren und zu begeistern. Die Gebietskulisse erstreckt sich mit rund 6 200 Quadratkilometern über die gesamte Schwäbische Alb.