Geografie-Ass qualifiziert sich für den Landesentscheid

Julian Spohn von der Trochtelfinger Werdenbergschule hat sich beim Geografie-Wettbewerb „Diercke Wissen“ für den Landesentscheid Ende März in Baden-Württemberg qualifiziert.

Dabei handele es sich um den größten Geografie-Wettbewerb in Deutschland, schreibt Lehrerin Alisa Dollinger in einer Pressemitteilung. Von der Werdenbergschule gingen sämtliche Schüler der Klassen 7 bis 9 an den Start. Julian Spohn aus der Klasse 7a erlangte dabei den Sieg auf Schulebene – vor dem Zweitplatzierten Jona Off (Klasse 7b) und Darlyn Ponath (Klasse 8a) auf Platz drei. Beim Landesentscheid bekommt der 13-Jährige nun die Möglichkeit, sich einen Platz im großen Finale von „Diercke Wissen“ am 19. Juni in Braunschweig zu sichern. Dort treten dann die besten Geografieschüler Deutschlands gegeneinander an.