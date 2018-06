Ernte- und Kürbiswochen starten in Trochtelfingen

Es ist wieder soweit: Am Samstag, 23. September, werden in der Kräuter-Welt des Teigwarenherstellers Alb-Gold die traditionellen Ernte- und Kürbiswochen eröffnet.

Alljährlich lockt der herbstliche Aufbau zahlreiche interessierte Besucher an, heißt es in einer Pressemitteilung. So lädt auch in diesem Jahr nicht nur der Marktplatz in der Kräuter-Welt, sondern auch der Kräutermarkt am Eingang bis zum Sonntag, 8. Oktober, wieder zu einer Entdeckungsreise durch die saisonbedingte Vielfalt klassischer Ernteprodukte ein.

Hokkaido, Butternut und Co. sowie eine Auswahl an kleinen Speise- und Zierkürbissen, ergänzt durch die passende Rezeptidee, beflügeln die kulinarische Fantasie und sollen Lust auf mehr machen. Das Angebot reicht von saisonalen Obst-, Gemüse- und Kräutersorten über herbstliche Dekorations- und Geschenkideen für den Innen- und Außenbereich.

Es bieten sich viele Möglichkeiten, Interessantes und Wissenswertes zu entdecken. So können die verschiedenen Themenbereiche des Körperbeetes bestimmten Körperpartien zugeordnet werden. Der Fußtastpfad regt die Durchblutung an, der Weidenpavillon lädt zum Verweilen ein und der Abenteuerspielplatz trainiert Gleichgewicht und fördert die Koordination.

Die Öffnungszeiten der Kräuter-Welt sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr.