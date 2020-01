Bargeld hat ein unbekannter Täter erbeutet, der am frühen Montagmorgen in eine Bäckerei an der Marktstraße in Trochtelfingen eingedrungen ist.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Montag mitteilte, dürfte sich der Einbrecher kurz nach 5 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft haben. Bei dessen Durchsuchung stieß er auf das Wechselgeld in der Kasse, das er mitnahm. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen.