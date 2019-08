Einblick in die faszinierende Unterwelt der Alb

29 Kinder aus Trochtelfingen und Sonnenbühl haben im Rahmen des Sommerferienprogramms mit den Vorständen des Tourismusvereins Sonnenalb die Karls- und Bärenhöhle sowie die Nebelhöhle entdeckt.

Beim Rundgang durch die Karls- und Bärenhöhle, die auf 271 Metern begehbar ist, erfuhren die Kinder von Höhlenführer Byran Wingsch viele Details zur Entstehung von Tropfsteinen. Wassertropfen enthalten Kalk, der sich aus dem Kalkstein der Umgebung gelöst hat. Wenn das mit Kalk gesättigte Wasser verdunstet, bleiben Kalkreste zurück. Ganz langsam wachsen die Kalkablagerungen als feucht glänzende Stalaktiten von der Decke herab. Wenn von den Stalaktiten kalkhaltiges Wasser herabtropft, bilden sich direkt unter ihnen wie in einem Spiegelbild ebenfalls Tropfsteine: die Stalagmiten. Sind Stalaktiten und Stalagmiten groß genug, wachsen sie zusammen und bilden eine Säule.

Neben den Tropfsteinen besichtigten die Kinder auch etliche Schädel und Knochen sowie das restaurierte Bärenskelett in der Bärenhöhle. Die Knochenfunde zeugen davon, dass schon vor 20 000 Jahren Nashörner, Höhlenlöwen und natürlich Bären in dieser Tropfsteinhöhle lebten.

Nach dem Mittagessen in der Bärentatze ging es mit dem Bus von Erpfingen nach Genkingen. Dort stiegen die Teilnehmer des Sommerferienprogramms mit Höhlenführer Bernd Herrmann zunächst die 141 Stufen hinab in den neuen Teil der Nebelhöhle. Dieser wurde 1920 als Fortsetzung der „Alten Nebelhöhle“ entdeckt. Damit war die Höhle nun auf 450 Metern begehbar. Die „Alte Nebelhöhle“ war seit 1803 durch eine hölzerne Treppe auf der Gemarkung der heutigen Gemeinde Lichtenstein erschlossen. Nachdem die Nebelhöhle bereits seit dem 16. Jahrhundert zahlreiche Besucher angezogen hatte, wurde sie mit dem Besuch des Kurfürsten Friedrich I. von Württemberg und der Entwicklung des Nebelhöhlenfestes zu einem Besuchermagneten.

Beim Besuch durften die Kinder auch einen Blick ins Innere eines Tropfsteins werfen. Am Querschnitt entdeckten sie eine Ringstruktur, die an die Wachstumsringe von Bäumen erinnert. Dieser Tropfstein war mit einer Höhe von über 4,5 Metern der größte der gesamten Höhle. Man sägte ihn 1961 für die Restaurierung des Neuen Schlosses in Stuttgart ab, das durch den Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Nachwuchs entdeckt Versteck

Auf den Spuren des Romans „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff durften die Kinder abschließend das Versteck von Herzog Ulrich von Württemberg suchen und besichtigen. Herzog Ulrich hielt sich im Frühjahr 1519 für einige Zeit tagsüber in der Nebelhöhle vor den Bundestruppen versteckt, nachdem er durch den Schwäbischen Bund sein Herzogtum verloren hatte. Nachts soll er damals auf Schloss Lichtenstein Zuflucht gefunden haben.