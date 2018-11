Dritter Platz bringt 500 Euro für die Firmenkasse ein

Die Schülerfirma Speed war Mitte November bei der Preisverleihung von Start Green@school Award in Berlin. Im Vorfeld gab es im Internet eine Abstimmung, bei der User für die jeweiligen Schülerfirmen voten konnten. Die Trochtelfinger Schülerfirma bekam soviele Klicks, dass sie nach Berlin eingeladen wurden.

Der Tag begann mit einer Führung um 12 Uhr am EUREF-Campus in Berlin Schöneberg. Auf dem rund 5,5 Hektar großen Gebiet lernten die Schüler viel über Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität kennen. Anschließend fuhren sie gemeinsam zum Bundesumweltministerium, denn im Innenhof des Ministeriums fand die Preisverleihung statt. Hier bekamen die Teilnehmer als erstes einen kleinen Snack. Danach bauten die Schüler ihren Stand neben den anderen Firmen auf und konnten Interessierten ihr Unternehmen vorstellen.

Die Schüler nahmen danach an einer Vorstellung der Kategorie der Cleantech Open teil. Zwischen den Programmpunkten konnten die Teilnehmer den verschiedenen Firmen Fragen stellen. Anschließend begann dann der Höhepunkt der Berlinreise - die Preisverleihung. Im Vorfeld präsentierten sich jede Schülerfirma kurz und gab Einblicke in ihre Tätigkeit. Celina und Joy stellten in einer PowerPoint Präsentation die Schülerfirma Speed vor. Die Schülerfirma belegte den dritten Platz und gewann damit 500 Euro für die Firmenkasse.