Comedy, Schlachtplatte und Instrumentenbörse

Der Musikverein Wilsingen veranstaltet am ersten Novemberwochenende einen Comedyabend und eine Musikinstrumentenbörse – zudem gibt es Schlachtplatte. Am Samstag, 2. November, steht um 20 Uhr das Comedy-Duo D´Fleggarätscha aus Sonnenbühl auf der Bühne des Gemeindehauses in Wilsingen. Laut Pressemitteilung strapaziert das Schwestern-Duo mit urschwäbischen Geschichten sämtliche Lachmuskeln und sorgt mit selbstgemachten Liedern zum Mitklatschen, Schunkeln und Mitsingen für beste Unterhaltung. Einlass zu der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Zur Stärkung gibt es frisch gebackenes Holzofenbrot, das mit deftiger Hausmacherwurst, Rauchfleisch, Käse oder Griebenschmalz belegt ist.

Die Instrumentenbörse im Gemeindehaus beginnt am Sonntag, 3. November, um 12.30 Uhr und geht bis 16 Uhr. Interessierte können auch Instrumente verkaufen. Diese können ab 10 Uhr gegen eine Gebühr von vier Euro abgegeben werden. Die Instrumente sollten sich in funktionstüchtigem Zustand befinden. Laut Veranstalter ist eine Voranmeldung nicht zwingend, erleichtert jedoch die Organisation. Um 10.30 Uhr beginnt im Gemeindesaal zudem der Frühschoppen. Die Jugendkapelle aus Steinhilben/Wilsingen spielt und es wird deftige Schlachtplatte serviert. Desweiteren gibt es ofenfrischen Fleischkäse und am Nachmittag Kaffee und Kuchen.