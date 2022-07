Bunte Fahrzeugschau im Sonnenschein

„Die Gastfreundschaft hier ist einfach einzigartig“, ist Eugen Kneisle überwältigt vom Empfang der motorisierten Gäste - auf dem Fest wie auch im Dorf. Zum dritten Traktor-Oldtimer-Treffen sind mehrere Hundert Schnauferl aus Süddeutschland und der Schweiz teilweise schon am Freitag angereist, obwohl das Fest erst am Samstag begonnen hat. Die Oldtimerfans, die das Reisen im Zuckeltempo zum (Freizeit-)Lebensgefühl erhoben haben, haben oft ihr Haus am Haken dabei, meist ebenso liebevoll hergerichtet, wie die Zugfahrzeuge selbst. Für den Komfort sorgen zwischenzeitlich mobile Solarplatten.

Am Samstagabend das große Lagerfeuer, Festbewirtung und das Ehrenscheibenschießen sowie das Verwöhnfrühstück, das das Team um Organisator Stefan Ott für den Sonntagmorgen im Schützenhaus vorbereitet hat, die stimmige Atmosphäre rund ums Schützenhausgelände - viele Mosaiksteine, die das Fest zum gefühlten Familientreffen machen.

Sonntäglicher Höhepunkt war die Fahrzeugsegnung zur Mittagszeit, in diesem Jahr wieder vollzogen vom evangelischen Pfarrer Ekkehard Roßbach - für ihn Ehre wie ökumenische Selbstverständlichkeit und Freude, war er doch vor dem Theologiestudium Automechaniker.

Im Sonnenschein die bunte Fahrzeugparade anschauen, ist Laienfreude. Kenner und Schrauber interessieren sich neben der Ästhetik für die „inneren Werte“. Zu den besonderen Raritäten zählt der Flugzeugtraktor „Vevey 651“, Baujahr 1957 von Helmut Betz. Insgesamt wurden nur 100 dieser Fahrzeuge und nur für die Schweizer Luftwaffe gebaut, um die Flugzeuge aus den Hangars zu rangieren. Das erklärt auch die kleinen, schmalen Räder und die 85 PS des aufgebohrten Hürlimann-Motors, die für die Landwirtschaft komplett untauglich wären. „Zwölf PS waren auf der Alb in der Landwirtschaft damals üblich, wer eine 15 PS starke Maschine kaufte, galt als verrückt“, erzählt Betz aus der eigenen Familie.

Kneisle ist mit den „Oldtimerfreunden Göge“ bereits zum dritten Mal dabei – wie viele andere auch. „Die Gesundheit muss halt mitmachen“, weiß er aus dem Freundeskreis, dass die nicht selbstverständlich ist. Das wissen auch die Steinhilber Veranstalter, so ist „Traktordoktor“, Schrauber und „Mann der ersten Stunde“, Wendelin Ott nicht mehr dabei – seine noch hergerichteten Traktoren schon