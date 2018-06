Zwei sehr schwer Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Trochtelfingen gefordert. Als ein 73-Jähriger mit seinem BMW gegen 14.40 Uhr auf der K 6738 von Trochtelfingen in Richtung Harthausen fuhr, kam er laut Polizei aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr über den Grünstreifen und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer, als auch sein 56-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Aufprall sehr schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in die Kliniken nach Ulm beziehungsweise Reutlingen geflogen. Während der 73-jährige Fahrer inzwischen außer Lebensgefahr ist, besteht bei dem Beifahrer nach wie vor akute Lebensgefahr. An dem verunglückten BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann die Polizei eine Fremdbeteiligung an dem Unfall ausschließen. Die Kreisstraße zwischen Trochtelfingen und Harthausen war etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehr wurde während dieser Zeit örtlich umgeleitet.