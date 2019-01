Auszubildende zeigen Schülern ihre Berufe

Bereits das dritte Jahr in Folge haben Auszubildende des Unternehmens Schwörer-Haus, Schülern der Werdenbergschule im Rahmen eines Jugendbegleiterprojekts verschiedene Ausbildungsberufe Nahe gebraht. Im Technikunterricht an der Werdenbergschule Trochtelfingen erstellte die Klasse sieben unter Anleitung von 14 Auszubildenden aus verschiedenen Berufsfeldern, ein beleuchtetes Wand-Utensilo.

Die Azubis des Fertighausherstellers wollten Einblicke in die verschiedenste Berufsfelder von Schwörer geben. Das Grundkonzept „Wand-Untensilo“ aus den Vorjahren, ein Werkstück, bei dem die Schüler praktische Tätigkeiten aus verschiedenen Ausbildungsberufen für die Fertigstellung ausführen mussten, wurde beibehalten.

Die Schüler waren am Ende sichtlich stolz auf ihr beleuchtetes Wand-Utensilo. Bis zur Fertigstellung hatten sie aber einige Arbeitsschritte zu erledigen. Zuerst wurde die Technikklasse in zwei Gruppen aufgeteilt, die die unterschiedlichen Stationen parallel absolvierten. Nur so war es möglich, dass zeitintensive Projekt an den drei Wochentagen zu absolvieren. Nach einer Einführungsstunde machten den Anfang die Bauzeichner indem sie gemeinsam mit den Schülern Drei-Tafel-Projektionen erstellten.

Auszubildende ermöglichen Einblicke in ihre Berufsfelder

Im nächsten Schritt, wurden mit Hilfe eines Fliesenleger-Azubis ein Mosaik gefliest, das später die Rückwand des Utensilos ergab. Die Schreiner halfen den Schülern den Korpus des Utensilos zu erstellen – zusammen mit dem „Team Metall“ haben sie Aluminium und Stahl gebogen. Den letzten Pfiff bekam das Utensilo durch eine LED-Beleuchtung. Hilfe bekamen sie dabei vom „Team Elektro“. Abschließend ermittelten die Schüler, angeleitet von zwei Industriekaufleuten die Kosten und einen möglichen Preis des Endprodukts.

Das Jugendbegleiterprojekt ermöglicht den Schülern konkrete Einblicke in den Berufsalltag durch die enge Zusammenarbeit mit den Auszubildenden. Die drei Unterrichtstage vorzubereiten und als „Lehrer“ durchzuführen, war für die Auszubildenden eine Herausforderung.

Bianca Loock-Hummel, Ausbildungsleiterin bei der Firma Schwörer-Haus war beeindruckt, mit wie viel Engagement und pädagogischem Geschick ihre Azubis den Unterricht gestaltet haben und war voll des Lobes.

Auch Schulleiter Andree Fees freute sich über das gelungene Pilotprojekt. Den Azubis, die die Aufgaben des Jugendbegleiters übernahmen, dankte er mit der Übergabe eines Geschenkgutscheines und hofft auf die Fortführung in den kommenden Schuljahren.