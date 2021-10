Aus Pflichtgefühl wird Spaß an der Schulleitung

Einige Jahre schon ist Sabrina Marquardt kommissarische Leiterin der Theodor-Heuss-Schule in Mägerkingen gewesen, jetzt übernimmt sie diese Stelle auch ganz offiziell: In der vergangenen Woche wurde Marquardt feierlich als Rektorin ins Amt eingesetzt.

„Ein richtig neuer Weg ist es nicht mehr für mich nach fast vierjähriger kommissarischer Leitung“, sagte die frisch eingesetzte Rektorin. Und dennoch: „Die Außenwirkung ist anders.“ Vor sieben Jahren war die Stuttgarterin als „Stadtkind auf die Alb“ nach Mägerkingen gekommen, hinter ihr lagen Lehramtsstudium und Referendariat.

In der kleinen Schule mit 57 Kindern in jahrgangsgemischten Klassen erwarteten sie besondere Verhältnisse. Doch sie sei „unfassbar herzlich von den Kolleginnen“ aufgenommen worden. Nach mehreren Ausfällen sei sie plötzlich kommissarische Leiterin geworden. „Aus Pflichtgefühl der Schule, den Eltern, Kolleginnen und Schülern gegenüber, weniger aus Freude am Amt“, erinnerte sie sich und erzählte, das Ziel gehabt zu haben, diese Funktion nur ein Jahr lang zu übernehmen.

Daraus wurden fast vier Jahre: „Es machte mir zunehmend Spaß und es fiel mir immer schwerer, das Amt wieder abzugeben.“ Letztlich hatte sie sich zur Bewerbung entschlossen, nachdem ihr von vielen Seiten Mut gemacht und der Rücken gestärkt worden war.

Marquardt sprach von einer „einzigartigen Schule mit wundervollen kleinen und großen Menschen“. Der leitende Schulamtsdirektor Roland Hocker freute sich über die offizielle Amtseinführung, habe Marquardt schon mehrfach bewiesen, dass sie Schüler, Kollegen und Lehrer mitnehmen könne, aber insbesondere ein großes Herz für Kinder habe. „Das ist das Wichtigste. In dieser Zeit brauchen Kinder nicht mehr Unterrichtsstunden, sondern soziale und emotionale Unterstützung.“

Hocker, der gemeinsam mit Schulamtsdirektor Udo Paulus anwesend war, dankte Marquardt für ihre Bereitschaft, die Schulleitung weiter zu übernehmen: „Das ist ein Marathon, kein Kurzstreckenlauf.“ Die Mägerkinger Schule befinde sich am „pädagogischen Puls der Zeit“. Dies laut Bürgermeister Christoph Niesler auch, weil Sabrina Marquardt nicht nur Fachwissen, sondern auch großes persönliches Engagement mitbringe. Niesler sprach seine Anerkennung aus für das Fingerspitzengefühl und das profunde Wissen, das Marquardt bislang in der Schulleitung an den Tag gelegt hat.

„Vor allem die letzten Jahre als kommissarische Leiterin waren geprägt von ,Schule der besonderen Art’“, sagte die Elternbeiratsvorsitzende Sonja Hummel. „Dies verlangte Sabrina Marquardt und ihrem Kollegium sehr viel ab.“ Die Corona-Pandemie habe vorausgesetzt, dass Stundenpläne von heute auf übermorgen geändert und schnell übers Wochenende neue Schülerpakete fürs Homeschooling zusammengestellt werden mussten. „So war es keine Seltenheit, dass das Auto von Frau Marquardt am Abend immer noch auf dem Lehrerparkplatz stand und in ihrem Büro das Licht an war.“

Alexander Märkle, Schulleiter in Mariaberg, dankte für die gute Kooperation und überreichte einen „roten Faden“ als Leitschnur, die Sicherheit, Struktur und Halt geben soll, sowie Kunstkarten seiner Schüler für eine weiterhin gute Kommunikation.

Wie sehr sich die Schüler über ihre „neue“ Schulleiterin freuten, zeigten sie mit einem Lied und einem Rätselspiel, außerdem überreichten sie ihrer Rektorin Blumen.