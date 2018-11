Augstbergmusikanten überzeugen auf ganzer Linie

Mit viel Applaus honorierten die Gäste in der vollen Augstberghalle am Samstagabend, was die gut 50 Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Thorsten Feisthammel beim Konzertabend geleistet hatten. Ein Parfoceritt quer durch die Genres der Blasmusik, von modern-konzertant bis traditionell böhmisch-mährisch, mal fürs große Blasorchester als Ganzes, mal für Solisten mit dem Orchester als Begleitung und auch mal mit Gesang.

Als erste Zugabe spendierten die Musiker den Militärmarsch „Die Regimentskinder“ von Julius Fucik und weil es so gut gefallen hatte, durften Annamaria Wittner und ihr Vater Wolfgang nochmal die „Böhmische Liebe“ singen. Hervorragend haben auch die Kinder und Jugendlichen der Jugendkapelle ihre Sache gemacht. Passend zum aktuellen Queen-Hype, präsentierten sie den Klassiker der Rocklegenden „The show must go on“, nachdem sie bereits mit „Musik from Wicked“ und der „Highland Legend“ überzeugt hatten. Auch von ihnen erklatschte sich das Publikum eine Zugabe. Mit deren letztem Ton übergab Jugenddirigent Andreas Weiß den Dirigentenstab an Christoph Heinzelmann.

Aktive sind fast bereit für die Oberstufe

Hörbar auf den Weg gemacht hat sich das Blasorchester der Aktiven in Richtung Oberstufe, wenngleich die in der Oberstufe geforderte und abgelieferte höhere Leistung teilweise noch zu Lasten der hörbaren Spielfreude, Präzision und Leichtigkeit geht – noch. „Euhoria“ bedeutet Lebensfreude, Hochstimmung, in die haben sich die Musiker gleich zu Beginn des Konzerts mit dem gleichnamigen Marsch mit allem was sie zu geben hatten, hineingeworfen, ganz wie Thorsten Feisthammel mit höchst präsentem Dirigat sie geführt hatte. Mit der Geschichte des Luftschiffs „Hindenburg“ zauberten die Bläser und Schlagzeuger Kopfkino: Lyrisch der kometenhafte Aufstieg der sanften Himmelsriesen, dann die Feuersbrunst, dargestellt mit beeindruckenden Dissonanzen und dem panisch durcheinander gerufenen „Feuer“ und zuletzt die nicht zu überhörende, übermächtige Sehnsucht und Hoffnung nach einem Neubeginn.

Im besten Bigbandsound ging es in den populäreren Konzertteil. „Rock opening“ swingte mit viel Spielfreude durch die Gehörgänge. Mamma Mia! ABBA-Hit, Musical und Film, wer erkannte nicht die überzeugend interpretierten Evergreens. Schwelgen war angesagt bei “I will always love you“, das Michael Knupfer am Bariton souverän gestaltete, Emily Fiesel steuerte ein wunderschönes Saxofonsolo bei. Der Marsch „Ad multos annos“ setzte den Schlusspunkt, nachdem Annamaria Wittner und ihr Vater Wolfgang als Gesangsduo mit der Polka „Böhmische Liebe“ ihr überzeugendes Gesangsdebüt gegeben hatten. Mit einer persönlichen Anekdote aus den 1980er-Jahren moderierte Lutz Marquardt das Medley „80er KULT(tour)“ an. Anstelle von Handschuhen, wie seine Mutter ihm aufgetragen hatte, kam er damals als Teenager aus der Stadt mit einer „heißen Scheibe“ heim - was waren kalte Hände gegen die unvergesslichen Titel und Interpreten wie Falko: „Rock me, Amadeus“, Spider Murphy Gang: „Skandal im Sperrbezirk“ oder Herbert Grönemeyers „1000mal berührt“. Man fühle sich gleich 30 Jahre jünger, sprach er dem erheiterten Publikum aus der Seele. „Das könnten sie glatt nochmal spielen - aber dann trag ich wieder Strampler.“