Alb-Gold spendet 3500 Euro an „Clowns im Dienst“

Der Trochtelfinger Nudelhersteller Alb-Gold hat 3500 Euro an den Verein „Clowns im Dienst“ gespendet. Dessen Mitglieder zaubern mit guter Laune, Witz und Schabernack viele Lächeln in die Gesichter von Patienten und Angehörigen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Damit sie zum Beispiel kleine Aufmerksamkeiten besorgen oder sich fortbilden können, sind sie allerdings auf Spenden angewiesen.

Um den Verein dabei zu unterstützen, verkaufte Alb-Gold in diesem Jahr Nudeln mit Clown-Motiven als Sonderedition. „Der Handel und die Kunden haben diese Aktion super angenommen“, sagte Geschäftsführerin Irmgard Freidler. Sie übergab den Scheck über 3500 Euro an Christel Ruckgaber, die künstlerisch-pädagogische Leiterin der Clowns im Dienst. Der Verein werde das Geld vor allem für die Kinderklinik in Tübingen verwenden, sagte Ruckgaber.