Alb-Gold setzt stärkeren Fokus auf Regionalität

Staubig und laut ist es auf dem Acker. Die Ernte ist in vollem Gange. Gleichmäßig zieht der Mähdrescher seine Bahnen und verschlingt dabei abertausende Getreidehalme, deren Körner im Bauch der Maschine von Halm und Spreu getrennt werden. Im Rahmen des Programms für Regionalität hat das Unternehmen Alb-Gold mittlerweile mehr als 100 Landwirte in zahlreichen Regionen Deutschlands für den Hartweizenanbau gewinnen können, darunter auch auf der Schwäbischen Alb. Wegen dieses Programms sei es möglich, auf der Schwäbischen Alb auf einer Höhe von beinahe 750 Meter über dem Meeresspiegel Hartweizen anzubauen. Inzwischen ist die Ernte für dieses Jahr nahezu abgeschlossen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Obwohl die Nudelproduktionsstätte in Ackernähe liege, müssen die Getreidekörner einen Umweg in den Norden des Ländles machen. Dort steht die Mühle, die den Hartweizen zu Grieß ausmahlen kann. Dadurch sei die Einsparung des Transportwegs immens. Damit möchte das Unternehmen klarmachen, dass es hohen Wert auf Regionalität legt.

Auch die Artenvielfalt solle gefördert werden. An den Rändern einzelner Felder der beteiligten Landwirte, oder teilweise auch mitten drin, findet man bereits mehrjährige Blühstreifen. Diese werden zukünftig Insekten, Kleinlebewesen und Feldtieren Nahrung und eine Rückzugsfläche bieten. Familie Stäbler-Wemmer baut auf dem Madachhof in Mühlingen rund fünfzehn Hektar Hartweizen an. Dank der richtigen Düngung und den auf das Getreide zugeschnittenen Pflanzenschutzmaßnahmen ist Gerhard Wemmer, wie er sagt, stolz auf seinen gesunden Bestand und die geschätzten sieben Tonnen Ertrag pro Hektar. Und wenn er jetzt im Blühstreifen steht, dann freuen sich nicht nur die Insekten, sondern auch er: „Das Summen der Bienen und Flattern der Schmetterlinge macht einfach gute Laune.“ Zukünftig soll auf seinem Areal ein Teil der Ackerflächen noch extensiviert werden. Das bedeutet, durch einen größeren Abstand beim Aussähen wird dann mehr Licht in die Felder kommen, was Ackerwildkräutern, Feldhasen und auch die Feldvögeln zugute kommt.

Versuchsfeld für neue Sorte

Auch das Biosortiment des Unternehmens soll ausgedehnt werden, idealerweise mit deutschem Bio-Hartweizen. Udo Hennenkämper vom Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biologisch-dynamischen Landbau hat es sich zum Ziel gemacht, eine neue Durum-Sorte zu züchten. Auf 720 Metern Höhe liegt das Versuchsfeld – direkt an der Wasserscheide von Rhein und Donau mit Blick auf den Bodensee. Unzählige Parzellen hat er hier angelegt. Und in jeder könnte die neue Sorte stecken. Allein durch Körnerselektion und manuelles Kreuzen hat er bereits unzählige Zuchtlinien hervorgebracht. Die Vielfalt auf dem Feld erschlägt einen förmlich. „Das Aussehen ist sehr ähnlich, aber im Charakter sind die einzelnen Kreuzungen sehr unterschiedlich“, sagt Hennenkämper.

Der Favorit ist aktuell eine Kreuzung der ursprünglichen, süditalienischen Sorte Senatore Cappelli mit einem Rauweizen. Der „wärmeliebende Italiener“ hat den Winter bei maximal elf Grad Kälte gut überlebt. Ob der Süditaliener den Umzug auf die Alb bei möglichen 25 Grad minus mitmachen wird, bleibt offen. Vielleicht mag die Robustheit des Rauweizens der neuen Sorte die entsprechende Winterhärte verleihen. In zwei bis drei Jahren sollte dann ausreichend Getreide von den einzelnen Sorten vermehrt sein. Eine Menge von knapp fünf Kilogramm wird ausreichen, um einen aussagekräftigen Versuch mit Nudeln zu machen. Und vielleicht fährt der Mähdrescher in vier bis fünf Jahren dann den Bio-Senatore Cappelli Hartweizen auf der Alb ein.