Der Alb-Gold-Adventsmarkt läutet am Wochenende über den 9. und 10. November die vorweihnachtliche Marktsaison ein.

Der Teigwarenhersteller mit Sitz in Trochtelfingen lädt auf seinem Gelände rund um das Kundenzentrum und auf dem Marktplatz der Kräuterwelt zum Verweilen, Schlendern und Genießen ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Beim Adventsmarkt werden etwa 90 Aussteller Anregungen für Geschenke aus der Region präsentieren. Abgerundet wird der Markt durch ein kulinarisches Angebot. Der Alb-Gold-Adventsmarkt ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.