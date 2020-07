Alb-Gold bekommt Auszeichnung durch Landwirtschaftsminister

Der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, hat die Preisverleihung „Baden-Württemberg blüht“ im Kloster Bebenhausen vorgenommen. Über 130 Bewerbungen von Städten, Gemeinden, Schulen, Kindergärten, Verbänden, Vereinen, Unternehmen und weiteren Akteuren sind 2019 eingegangen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Ausgezeichnet wurden zehn Gewinner und Sonderpreisträger, die jeweils ein Preisgeld erhielten.

Unter den Siegern ist auch der Nudelhersteller Alb-Gold aus Trochtelfingen. In der Kategorie Unternehmen wurde das Projekt Biodiversitätsförderung im Hartweizenanbau ausgezeichnet. Seit nunmehr zwei Jahren sucht der Teigwarenhersteller Lösungen, um die Biodiversität auf den Äckern seiner Vertragslandwirte voranzubringen. Aktuell werden die beiden Maßnahmen mehrjährige Blühstreifen und Extensiväcker zur Förderung von Ackerwildkräutern getestet und dokumentiert. Ziel ist es, neue spezifische Lebensräume und ein größeres Nahrungsangebote für Insekten und Vögel zu schaffen.

„Mittelfristig sollen sich alle Landwirte dazu verpflichten, zehn Prozent ihrer Hartweizenfläche mit diesen Maßnahmen im Sinne der Artenvielfalt aufzuwerten“, erklärt Oliver Freidler aus der Alb-Gold-Geschäftsleitung. So sollen etwa 150 Hektar Biodiversitätsflächen entstehen, was mehr als 200 Fußballfeldern entspricht. Das sei aus Sicht des Unternehmens ein Gewinn für Mensch und Natur „und zudem eine sehr gute Möglichkeit, damit sich die Landwirte positiv nach außen präsentieren können“, so Freidler weiter.

Landwirtschaftsminister Hauk wies während der Veranstaltung darauf hin, dass die Stärkung der biologischen Vielfalt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, zu deren Bewältigung jeder seinen Teil beizutragen habe. Die honorierten Projekte und die Anzahl der Einsendungen zeigen, dass es hierzu in Baden-Württemberg viele vorbildliche Ideen und Initiativen gebe.