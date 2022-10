Adventsmarkt lockt auf die Alb

Während die einen noch die letzten wohltuenden Sonnenstrahlen einfangen, freuen sich andere bereits auf die vorweihnachtliche Adventszeit – mit Lebkuchen, Kerzenschein und natürlich mit Advents- und Weihnachtsmärkten.

Traditionell macht der Adventsmarkt auf dem Gelände des Nudelherstellers Alb-Gold in Trochtelfingen den Anfang. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. November, werden jeweils von 11 bis 18 Uhr rund 80 Aussteller die Besucher am und um das Kundenzentrum willkommen heißen. Tradition, Handwerk und Kulinarik kommen dabei nicht zu kurz, heißt es in einer Ankündigung von Alb-Gold. Beim gemütlichen Schlendern lässt sich die Adventsstimmung genießen. Das Angebot reicht von saisonalen Dekorationsartikeln für innen und außen bis hin zu floralen Gestecken und regionalen kulinarischen Köstlichkeiten. Filigranes Kunsthandwerk wie Holzarbeiten und kreative Schmuckstücke sorgen für vielfältige Anregungen und erste Geschenkideen. Im Kräuter Markt gibt es zudem weihnachtliche Gestecke. Die stimmungsvolle Atmosphäre, der Duft nach Punsch und feinen Leckereien lassen die Vorfreude auf die besinnliche Zeit steigen und machen den Markt zu einem Erlebnis für die Sinne.