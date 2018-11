Adventsmarkt bei Alb-Gold findet großen Anklang

Am Samstag und Sonntag kamen viele hundert Besucher aus den umliegenden Landkreisen und weit darüber hinaus auf den Adventsmarkt bei Alb-Gold nach Trochtelfingen, um durch Weihnachtshütten und Marktstände zu schlendern sowie bei der Firma Alb-Gold einzukaufen. Regionale und überregionale Aussteller boten kulinarische Köstlichkeiten, kunsthandwerkliche Geschenkideen und verschiedenste Dekorationsartikel an. Das weitere Sortiment reichte von Backwaren oder Wurst- und Käse-Spezialitäten über Honig, Wein, Säfte und Spirituosen. Lange Schlangen bildeten sich vor den Kassen des Einkaufszentrums sowie vor den regionalen Bäckereien. Der Adventsmarkt hatte am Samstag und am Sonntag jeweils von elf bis 19 Uhr geöffnet. Foto: Tobias Göttling