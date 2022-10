Achtjähriger läuft gegen Bus und wird verletzt

Ein Kind ist am Dienstagmittag in Trochtelfingen gegen einen vorbeifahrenden Bus gelaufen und musste in eine Klinik gebracht werden. Das schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Ein 41-Jähriger war ersten Erkenntnissen nach gegen 13.20 Uhr auf der Hörschwager Straße mit einem Linienbus in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Zwischen den Einmündungen „In der Braike“ und Burgweg lief ein acht Jahre alter Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Er wurde hierbei von dem Bus erfasst und so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.