Sänger besuchen fleißig die Proben

Mit dem Dirigenten Klaus Hipp soll es in der Chorgemeinschaft Buchheim/Thalheim wieder bergauf gehen. Hipp, der seit September 2010 den Männerchor leitet, lobte bei der Hauptversammlung die vorbildliche Kameradschaft, die Leistungsbereitschaft und den guten Probenbesuch. Im Durchschnitt waren 96 Prozent der Sänger bei den Proben anwesend. Auch der Vorsitzende Egon Steidle zog eine positive Bilanz und ehrte anschließend Manfred Sieg, Paul Wohlhüter, Karl Häußler, Wilhelm Bücheler, Hans Rudolf, Frank Müller und Karl Wetter mit dem Sängerbecher.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Joachim Glöckler und Kassierer Michael Wohlhüter im Amt bestätigt. Wohlhüter bleibt auch weiterhin als Fähnrich tätig. Zu Fahnenbegleitern wurden Peter Heinzler und Reiner Hafner gewählt. Vereinsdiener bleibt Frank Müller, die Kassenprüfer sind Erich Schmid und Reiner Hafner.

Schriftführer Frank Müller berichtete von einem bewegten Vereinsjahr, in dem das 40-jährige Bestehen des Liederkranzes gefeiert wurde. Von Mehrausgaben berichtete Kassierer Michael Wohlhüter, bedingt durch die Honorare für den Dirigenten. Am 14. Mai veranstaltet die Chorgemeinschaft einen Konzertabend im Bürgerhaus, zu dem noch zwei Gastchöre eingeladen werden sollen. Geplant sind noch weitere Auftritte am 10. April in Neuhausen ob Eck und beim Heimatabend in Buchheim am 4. Juni.