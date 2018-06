Förderverein für das Freibad löst sich auf

Nach 23 Vereinsjahren wird der Förderverein Freibad Thalheim aufgelöst. Dies haben die zehn anwesenden Mitglieder mit acht zu zwei Stimmen bei ihrer Sitzung beschlossen. Für die Gemeindeverwaltung entfällt künftig die finanzielle Unterstützung des Vereins und die Eigenleistung bei der Schwimmbadunterhaltung. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins im Thalheimer Reuterstüble fand nur geringes Interesse. Neben dem Vorstand waren gerade mal zwei weitere Mitglieder erschienen, obwohl bei Vereinskassierer Armin Beck 169 Beitragszahler registriert sind.

Es ging um die Auflösung des Vereins, falls kein neuer Vorstand gefunden werde. Petra Hafner wie auch ihr Stellvertreter Richard Hensler hatten den Verein seit der Jahresversammlung im Dezember vergangenen Jahres kommissarisch geführt und bereits damals bekundet, dass beide für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stünden. Die Suche um eine Nachfolge ist bis dato erfolglos geblieben.

Egon Hafner sprach sich gegen eine sofortige Auflösung aus und wollte die Mitglieder ein weiteres Mal befragen. Kassierer Armin Beck wäre zu einer Fortführung der Kassengeschäfte bereit gewesen, war aber gegen eine „alibimäßige“ Fortführung mit kommissarischer Leitung, um den Verein ein weiters Jahr am Leben zu erhalten. Schriftführerin Anita Kleiner bemängelte die Unterstützung und Zusammenarbeit. Es dürfe aber niemand in den Vorstand gezwungen werden, so die einhellige Meinung. Ortsvorsteher Hubert Stekeler bezeichnete das Natur-Bad als einen Ort der Begegnung und der Erholung im Ortsteil Thalheim, beliebt bei Einheimischen und Feriengästen. Er brachte es auf den Punkt und sagte: „Die Einwohner haben ein Interesse am Bad, aber kein Interesse am Verein. Der Förderverein hat seine Aufgaben erfolgreich erfüllt, die Zeit des Fördervereins ist nun beendet“.

Eigenleistung und finanzielle Unterstützung

Die Mitarbeit der Vereinsmitglieder beim Umbau in ein Natur-Bad war zu Beginn recht groß, viele fleißige Hände waren im Einsatz. Die freiwilligen Helfer wurden aber nach und nach immer weniger. Finanzielle Mittel wurden durch Eigenleistung und gestaffelte Mitgliedsbeiträge erwirtschaftet. So hat der Verein im Frühjahr aus eigenen Mitteln eine „Schlammhexe“ zur Beckenreinigung und entsprechendes Zubehör im Wert von 3440 Euro erworben. Das nun verbleibende Restkapital fließt nach endgültiger Auflösung des Vereins an die Gemeinde und soll zweckgebunden für das Thalheimer Freibad verwendet werden.

Im laufenden Jahr werden keine Mitgliedsbeiträge mehr erhoben. Die Versammlung bestellte Petra Hafner zur Liquidatorin. Sie wird die erforderlichen Geschäftsvorgänge bis zur Auflösung und der Löschung im Vereinsregister erledigen. Ortsvorsteher Stekeler, er war 22 Jahre Vorsitzender, dankte den Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige verantwortungsbewusste Mitarbeit.