Taisersdorfer Ringer starten in die neue Regionalligasaison

Für die Ringer des KSV Linzgau Taisersdorf beginnt am Samstag die neue Saison in der Regionalliga Baden-Württemberg. Seit 2001 gehören die Linzgauer-Ringer der dritthöchsten Liga Deutschlands an. Unterbrochen wurde diese Serie nur durch den zwischenzeitlichen Ausflug in die 2. Bundesliga in den Jahren 2008 und 2009. In diesem Jahr startet das Linzgauer Regionalligateam mit zwei Heimkämpfen in die neue Runde. Und diese beiden Kämpfe haben es gleich in sich: Im Auftaktkampf treffen die Linzgauer auf die Bundesligareserve des TUS Adelhausen II, der als Aufsteiger aus der Oberliga Südbaden zu den Mitfavoriten der Liga zählt. Und schon im zweiten Kampf empfangen die Taisersdorfer den nordbadischen Aufsteiger und diesjährigen Topfavoriten KSV Ispringen. Bei diesen beiden Duellen gegen sehr stark einzuschätzende Gegner wird sich schon zeigen, wo die Linzgauer in dieser Saison stehen werden. Neben den bereits erwähnten Teams gehören die RG Hausen/Zell (Absteiger aus der 2. Bundesliga), der SRC Viernheim, der KSV Ketsch, der ASV Nendingen II, die KG Fachsenfeld/Dewangen, die RG Waldkirch/Kollnau sowie der dritte Aufsteiger und frühere Bundesligist TSV Musberg (Württemberg) der Regionalliga an. Während sich fast alle Teams einschließlich der drei Oberligaaufsteiger durch Neuzugänge verstärkt und ihre Abgänge mehr als ausgeglichen haben, wird es für die Taisersdorfer Mannschaft kaum möglich sein, den tollen vierten Tabellenplatz vom Vorjahr zu wiederholen.

Nachdem der KSK Furtwangen den direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft hat, kommt es in der kommenden Saison nur zu einem Lokalderby gegen die Bundesligareserve des ASV Nendingen. Die Donaustädter haben mit ihrer ersten Garnitur das Ziel Deutsche Mannschaftsmeisterschaft und so haben sie wie auch der TUS Adelhausen einen schier unerschöpflichen Kader für ihr Regionalligateam. Der nordbadische Aufsteiger KSV Ispringen hat alleine acht Neuzugänge zu verzeichnen, die meisten davon mit Erst- und Zweitligaerfahrung. Hinzu kommen noch Ringer aus Russland, die ja in der Regionalliga kaum zu besiegen sind. Prof. Dr. Werner Koch, Vorsitzender und Hauptsponsor der Nordbadener, hat sein Team so verstärkt, dass der direkte Aufstieg in die zweite Bundesliga möglich ist.

Somit ist die Regionalliga mit Sicherheit noch stärker geworden. Wenn es wie in der letzten Saison wieder zu drei Absteigern kommen sollte, wird es für die Ringer aus dem kleinen Linzgaudorf sehr schwer werden, das Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen. Die Taisersdorfer haben als einziger Verein keine Ab- und Zugänge zu verzeichnen und setzen auf den eigenen Nachwuchs. Ob das angestrebte Saisonziel geschafft werden kann, hängt auch sehr davon ab, ob die KSV-Staffel ohne Verletzungen über die Runde kommen wird. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Linzgauer die größten Probleme in den leichteren Gewichtsklassen bekommen. Zur Stammformation gehören mit Sicherheit die Brüder Patrick und Stefan Käppeler, der wieder ins Team zurückgekehrte Routinier Uwe Plessing, die Ringertrainer Remo Martin und Andreas Rinderle sowie Daniel und Frank Höfler in den schweren Gewichtsklassen. Mit dabei ist auch in dieser Saison wieder der Freiburger Vojtech Benedek, der sich im Linzgau sehr wohl fühlt und nun bereits seine sechste Saison im Dress der Taisersdorfer bestreiten wird.

Daniel Höfler, erfolgreichster Ringer der Linzgauer und zweiter Vorsitzender des KSV Linzgau Taisersdorf, sieht die Lage so: „Wir müssen versuchen, neben unseren Routiniers auch die jüngeren Ringer in unserer Ersten hin und wieder zum Einsatz zu bringen. Sie sind die Zukunft für unseren Verein und für sie ist es enorm wichtig in dieser starken Liga Erfahrung zu sammeln. Wie ich schon im letzten Jahr betont habe, will der KSV seiner Vereinsphilosophie, Sportler aus der Region und insbesondere aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern, treu bleiben. Und auf dieser Basis kann der Tabellenplatz am Ende der Saison nicht das alleinige Kriterium für Erfolg und Nichterfolg sein. Dennoch kochen die anderen, wie man so schön sagt, auch nur mit Wasser. Daher schauen wir ganz unbeirrt auf die ersten Kämpfe gegen Adelhausen II, Ispringen und Musberg.“

Trotz der Schwere der Aufgabe wollen die Linzgauer wieder alles geben und den Zuschauern spannende Kämpfe bieten. Vielleicht gelingt es auch, den einen oder anderen der Favoriten auf heimischer Matte etwas zu ärgern.

Als Vorbereitung auf die neue Saison fand am 24./25. August zusätzlich zu den normalen Trainingseinheiten ein zweitägiges Trainingslager mit den Ringern des südbadischen Oberligisten KSV Appenweier in der Ringerhalle in Taisersdorf statt. Im Rahmen dieses Trainingswochenendes fand auch ein Vergleichskampf zwischen beiden Teams statt. Neben der Überprüfung der Forms der einzelnen Athleten sollten hierbei vor allem die neuen Regeln unter Wettkampfbedingen getestet werden.

Im Trainerbereich ergab sich in diesem Jahr keine Änderung. Gesamtverantwortlich für den Männerbereich ist wiederum Ernst Martin. Das Freistiltraining wird von Remo Martin geleitet, der zu Beginn dieses Jahres die Trainerlizenz erworben hat. Andreas Rinderle ist weiterhin für die Ausbildung der Griechisch-Römisch-Ringer zuständig. Mannschaftsführer des Regionalligateams ist Sportwart Helmut Rinderle.

Der Kader des Regionalligateams umfasst folgende Athleten: Maximilian Rauch, Mario Laible, Patrick Käppeler, Stefan Käppeler, Jürgen Auer, Tobias Zeh, Uwe Plessing, Remo Martin, Tobias Martin, Hans Gering, Andreas Rinderle, Uwe Weißhaar, Marco Martin, Sandro Martin, Mario Häuslbauer, Vojtech Benedek, Simon Weißhaar, Dennis Stricker, Daniel Höfler und Frank Höfler.