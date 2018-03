Wolfgang Born zeigt Filme zu Architektur und Geschichte Straßbergs

Gleich zwei neue Filme hat Wolfgang Born auf Einladung des katholischen Bildungswerks Straßberg im gut gefüllten Gemeindehaus St. Verena vor rund 90 Zuschauern gezeigt.

In dem Film „Altes Gotteshaus in neuem Glanz“ geht es um die aufwendige Renovierung der Straßberger St. Verena Kirche in den Jahren 2013 bis 2015. Besonders intensiv aus der Nähe zu sehen sind handwerkliche Techniken in ihrer traditionellen Form. Born begleitete die Bauarbeiter über den kompletten Zeitraum von drei Jahren. Rund 15 Mal war Wolfgang Born nach eigenen Angaben auf der Kirchenbaustelle mit seiner Kamera vor Ort und berichtete: „Aus insgesamt sechs Stunden Rohmaterial habe ich den Film anschließend auf 52 Minuten geschnitten. Etwa 50 Stunden lang war ich für Schnitt, Tonbearbeitung und Kommentar im Einsatz.“

Besonders schwer und umso spannender anzusehen war die Renovierung des 270 Jahre alten Dachstuhls, in dem morsche Balken teilweise komplett erneuert werden mussten. Wolfgang Born sagt in seinem Film: „Unsere Zimmerleute zeigen bei dieser umfassenden Sanierung, dass sie ihr Handwerk beherrschen.“ Bei dem 28 Meter hohen Kirchturm sei „Schwindelfreiheit erste Voraussetzung“, erläuterte Born weiter. Doch auch die Innenrenovierung hatte es in sich: der gesamte Raum der im 18. Jahrhundert erbauten St. Verena-Kirche wurde eingerüstet. Erneuert wurden nicht nur Malereien, sondern auch Elektronik und Beleuchtungsanlage: „Allein über 5600 Meter Kabel wurden insgesamt neu verlegt.“

„Felsen – Höhlen – Geschichten. Unterwegs auf dem Straßberger Bischofsweg“ heißt Borns zweiter Film, der den Gästen gezeigt wurde. Darin wurde ein Projekt des Straßberger Arbeitskreises Jan von Werth, benannt nach einem legendären Reitergeneral, vorgestellt: der „Bischof-von-Keppler-Weg“. Dem früheren Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Keppler als Namensgeber des heutigen Wanderwegs stellte Fürst Wilhelm von Hohenzollern die Straßberger Burg zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Sommerresidenz zur Verfügung.

In protestantischer Umgebung

„Der Bischof war in Straßberg sehr beliebt. Wenn er mit dem Zug kam, wurde er von der Bevölkerung begeistert begrüßt. Des Öfteren wanderte er auch zu Fuß von Rottenburg nach Straßberg“, berichtet Born in seinem Film und erzählt weiter: „Der Einzug des Bischofs war für die im Verfall begriffene Burg ein echter Glücksfall, weil dieser dringend erforderliche Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen vornehmen ließ. Außerdem bekam die Burg einen Wasser- und Telefonanschluss.“

Da der Bischof das Wandern in der Natur liebte, sei der Bischofsweg zur Erinnerung an ihn geschaffen und ausgeschildert worden. Der etwa 3,5 Kilometer lange Wanderweg beginnt vor dem Tor der wahrscheinlich bereits im 12. oder 13. Jahrhundert entstandenen Burg Straßberg, besteht aus elf Stationen und führt an der Burghalde oberhalb der Gemeinde Straßberg bis zum Ortsende Richtung Kaiseringen: „An insgesamt elf Wegstationen sind Tafeln aufgestellt, die in Kurzform über geografisches Wissen oder ortsgeschichtlich interessante Begebenheiten informieren.“

Neben der Burg steht die Ruine der ehemaligen Schlosskirche. Oberhalb führt der Weg hin zu einem Feldkreuz aus dem Jahr 1912. „Die Feldkreuze sind Symbole des katholischen Straßberg, weithin sichtbar für die protestantischen Nachbarn aus Winterlingen und Ebingen“, schilderte Born. „Die Namen wie hier Steinhauers Kreuz" erinnern an alte Straßberger Familien, aufgestellt als Dank für überstandene Notzeiten, die glückliche Heimkehr aus Krieg und Gefangenschaft oder aufgrund eines Unglücks.“

Der Weg führt weiter hinauf auf den Aussichtspunkt Stangenfelsen, von dem aus großartige Ausblicke auf Straßberg möglich sind.