Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

In der Ebinger Straße sind zwei unbekannte Täter in einen Gewerbekomplex eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die beiden Unbekannten zahlreiche Büro und brachen zwei Stahlschränke auf, in denen sich vier Kassen befanden. Die Stahlblechkassetten wurden dabei mit brachialer Gewalt aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro entwendet. An den Stahlschränken und einem eingeschlagenen Fenster entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 1250 Euro. Die Polizei Winterlingen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07434/939 00 zu melden.