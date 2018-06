„Living Voices“ singen für den kranken Leon Lorenz

(sz) - Ein Benefizkonzert für Leon Lorenz aus Rulfingen ist am Sonntag, 15. Januar, in der Sankt-Verena-Kirche in Straßberg. Die Gruppe Living Voices aus Veringenstadt wird dabei einen musikalischen Querschnitt aus Pop, Soul, Gospel und vielen deutschsprachigen Liedern aufführen.

Nach dem erfolgreichen Konzert für Kevin in Inneringen sind die Konzertbesucher in Straßberg dazu eingeladen, den vierjährigen Leon zu unterstützen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös ist für Leon Lorenz bestimmt.

Leon Lorenz geht es besser

Familie Lorenz hat einen beschwerlichen Weg hinter sich, sodass jede Spende neue Lebensqualität bedeutet. Die Krankheit wurde im November 2010 festgestellt. Der Kinderarzt diagnostizierte einen Tumor in den Nieren. Am gleichen Tag kam Leon nach Tübingen in die Uni-Kinderklinik. Darauf folgten viele Untersuchungen sowie eine vierwöchige Chemotherapie. Im Dezember 2010 wurde Leon dann operiert und der Tumor sowie eine Niere entfernt. Ab Januar erhielt er dann täglich Bestrahlung in Vollnarkose. Im September 2011 durfte die Familie komplett für vier Wochen zur Rehabilitation nach Sylt. Hier hat sich Leon sehr gut erholt. Mittlerweile sind seine Haare auch wieder nachgewachsen. Bei der letzten Untersuchung Anfang Dezember des vergangenen Jahres konnten die Ärzte feststellen, dass momentan alles in Ordnung ist.

Die Living Voices sind nicht zum ersten Mal in Straßberg zu Gast. In guter Erinnerung sind die Benefizkonzerte für Burundi und Ruanda. Jeder Sänger ist dabei gleichermaßen Chorsänger und Solist. Ein wichtiges Element für den Chorklang sind die perkussiven Elemente, die sich durch ganzheitlichen Körpereinsatz auszeichnen, unterstützt mit der Cajon von Martin Schidlo aus Sigmaringen. Die instrumentale Grundlage ist das ausdrucksstarke Klavierspiel von Anton Roggenstein, dem musikalischen Leiter des Konzerts.