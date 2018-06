Zwei Mädchen glänzen mit Einserschnitt

Beim Abschlussfest des Schulzentrums Stetten haben 38 Realschüler aus den Händen von Rektor Hans-Jörg Kraus sowie ihren Klassenlehrern Angela Schmid und Nikolaus Megerle ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen.

Beide zehnte Klassen haben einen Notendurchschnitt von 2,5 erzielt, wobei sich die Abschlussbesten Nadine Straub mit einem Schnitt von 1,2 und Hannah Ruf mit 1,6 deutlich von ihren Klassenkameraden abhoben. Im Beisein ihrer Familien feierten die Realschulabsolventen im „Haus Heuberg“ ihre Mittlere Reife.

Rektor Kraus baute seine Rede auf den völlig unterschiedlichen T-Shirt-Slogans auf, die beide Klassen für sich ausgesucht hatten. „Brand 2016 Quality Education“ hatte die eine Klasse als Motto gewählt, die andere „Volkomen ahnungslos“, was natürlich grandiose Steilvorlagen für einen Lehrer wie Kraus waren.

„Die einen glauben, sie seien ein hervorragender Jahrgang, den sie auf die „Quality Education“, die sie offensichtlich an unserer Schule genossen haben, zurückführen, die anderen halten sich großspurig unter Verzicht auf unnötige doppelte Konsonanten für vollkommen, um dann aber in der nächsten Zeile kleinlaut zuzugeben, dass sie eigentlich vollkommen ahnungslos sind“, sagte Kraus augenzwinkernd.

Da aber beide Klassen vergleichbare Ergebnisse erzielt haben, befand er, dass beide irgendwie recht haben. Dass der „2016 Brand“ ein hervorragender Jahrgang ist, könne gut sein. Jedoch wisse jeder, dass ein sechsjähriger Whisky zwar schon ab und zu „hervorragend“ sein kann, ihm aber im Vergleich zu einem zwölf oder 20 Jahre alten meistens doch die nötige Reife fehle. (Hier liegt eine Verwechslung vor: Das englische „brand“ bedeutet so viel wie Marke. Der alkoholische Brand heißt „spirit“. Anm. d. Red.).

Junge Leute sollten aufmerksamer und politischer werden

„Deshalb“, so Kraus, „habt ihr auch erst einmal die Mittlere Reife. Da ist noch Luft nach oben.“ Er riet den jungen Leuten: „Lasst eurem Brand, lasst euch selber Zeit, um noch weiter zu reifen und dann tatsächlich ein exzellenter Jahrgang zu werden“. Nach zehn Jahren Schule vollkommen ahnungslos zu sein, wäre natürlich fatal.

So gab der Rektor seiner Hoffnung Ausdruck, „dass auch bei denjenigen, die dies behaupten, ein Teil der Quality Education soweit eingeschlagen hat, dass ihr mit einem gesunden Gerüst an Grundwissen die Möglichkeit habt, euren Reifungsprozess fortzusetzen“. Er bescheinigte den Entlassenen, dass das mit der Ahnungslosigkeit zum Teil schon stimmt, wofür sie aber nichts könnten. Was in langen Jahren entwickelt, erarbeitet und oft auch erkämpft wurde, sei heute Selbstverständlichkeit. In einem Land, in dem es noch nie so viel Sicherheit, Freiheit und Wohlstand gegeben habe, müsse man nichts mehr erkämpfen, deshalb „sind wir unpolitisch geworden“. Er legte den „Zehnern“ nahe, angesichts der Lage in der Welt aufmerksamer, politischer zu werden. Der Vorwurf, in einem gemachten Nest zu sitzen, gelte nicht mehr. Sie seien die Generation, in deren Händen es liege, „ob wir all das, was gerade passiert, einfach hinnehmen wollen oder ob die Welt wieder ein bisschen toleranter und friedlicher werden kann.“

Belobigungen bekamen Lars Pubke, Carina Steinhart, David Bubser, Lukas Klaus, Alina Polifka, Dana Störzer, Juliana Glückler, Marina Unger und Gina Forster, deren Notenschnitt zwischen 1,9 und 2,2 lagen.

Einen Preis für besonderes soziales Engagement bekam Schulsprecherin Giusy Iacobello, die zusammen mit ihrem Klassenkameraden Lorenz Halder gekonnt durch den Abend führte.

Einen Preis für Bestleistungen in Mathematik erhielten Alina Polifka, Marina Unger und David Bubser. Den Englisch-Preis bekamen Hayden Hill, David Rupp und Timo Burger, den Deutsch-Preis Lars Pubke, Hannah Ruf und Nadine Straub.

Preise im Bereich Fächerübergreifende Kompetenz erhielten David Rupp zum Thema „Computersprache: von der Theorie zur praktischen Anwendung“, Alina Polifka und Marina Unger für „Fitness und Ernährung als Jugendlicher“, Lorenz Halder und Lukas Klaus für „Getreideanbau in Deutschland und Europa“ sowie Nadine Straub für ihre Arbeit „Menschen mit Behinderungen – heute und früher“. (sgr)

