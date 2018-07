Die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen MdB wird am Montag, 20. August, das Artilleriebataillon 295 am Bundeswehrstandort Stetten am kalten Markt besuchen. Der Wahlkreisabgeordnete Thomas Bareiß, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, freut sich, dass die Ministerin sich vor Ort im Gespräch mit den Soldatinnen und Soldaten über die aktuelle Situation der Truppe, die Arbeit des Artilleriebataillons 295 und den in den vergangenen Jahren gewachsenen Standort Stetten am kalten Markt informieren wird, heißt es in einer Mitteilung.