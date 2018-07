Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 52-jährigen VW-Lenker, der am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der L 218 zwischen Frohnstetten und Stetten mehrfach die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdet hat. Das teilt die Polizei mit

Ein 31-jähriger Audifahrer brachte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige. Hinter dem Audi befuhr der 52-jährige VW-Lenker die Landesstraße und scherte in einem Bereich, bei dem wegen Straßenbauarbeiten die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert war, aus, um den Audi zu überholen.

Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam Gegenverkehr, so dass beide Fahrzeuge zunächst abbremsten. Daraufhin beschleunigte der Fahrer des Audis, so dass der VW-Lenker hinter ihm einscheren konnte.

Kurze Zeit später hielten beide Fahrzeuge an und es kam gestikulierender Weise zu gegenseitigen Beleidigungen. Danach fuhr der 52-Jährige in Richtung Stetten weiter, durchfuhr den Kreisverkehr, kam dem 31-jährigen Autofahrer entgegen und fuhr nach dessen Schilderung auf ihn zu. Im letzten Moment lenkte der VW-Fahrer seinen Wagen wieder zurück, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam.

Durch mehrere Wendemanöver soll sich dies mehrfach wiederholt haben. Zeugen, die einen dieser Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/10 42 20, zu wenden.