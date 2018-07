Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen 7 und 10 Uhr in der Hardtstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines auf dem Parkplatz eines Kasernengebäudes abgestellten Audi. Außerdem beschmierte er die Haube mit einer schwer abwaschbaren Farbe. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Telefon 07573/815, zu wenden.