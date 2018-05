Von

Zahlreiche Kunden von E-Plus, Aldi Talk und O2 machen derzeit ihren Unmut über ihren Handyanbieter luft. Auf dem Portal "allestörungen.de" klagen viele, auch in der Region, über den Ausfall in ihrem Handynetz. Es soll zu ´massiven Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen. Demnach sollen die Störungen in ganz Deutschland auftreten.

Via Twitter meldete sich O2 zu Wort. Man untersuche derzeit, wie es zu den Störungen komme und arbeite mit Nachdruck an einer Lösung.