Was passiert, wenn einmal der Ernstfall eintritt? Beim Landeswettbewerb des Technischen Hilfswerks (THW) in der Kaserne in Stetten am kalten Markt haben die antretenden Mannschaften am Wochenende genau diesen Ernstfall unter realistischen Einsatzbedingungen geübt und sind gleichzeitig in einer Art Wettkampf gegeneinander angetreten.

Die Bergungsgruppe aus Ofterdingen setzte sich hierbei als beste Gruppe aus Baden-Württemberg im Wettkampf vor Göppingen und Eberbach/Haßermsheim durch.

Für den Wettkampf wurden auf dem Truppenübungsplatz der Kaserne verschiedene Stationen aufgebaut, die die Bergungsgruppen, bestehend aus jeweils neun Personen, innerhalb von 45 Minuten bewältigen sollten. „Mit einer normalen Ausbildung bei uns, können die Gruppen das gut bewältigen. Für die vielen ehrenamtlichen Mitglieder ist es außerdem ein gutes Training unter diesen Einsatzbedingungen“, sagt Olaf Joerdel, Referatsleiter Ehrenamt und Ausbildung des THW-Landesverbands Baden-Württemberg, der den Wettbewerb mit organisiert hat.

Zu den fünf praktischen Stationen gehörten die Bergung eines Fahrzeugs, Hochwasserbekämpfung, das Abstützen eines Gebäudes, Bäume auf einem Auto und die Bergung von Personen nachdem ein Gebäude teileingestürzt war. Die Schiedsrichter achteten hierbei nicht nur auf die Zeit und die Art der Ausführung, sondern auch darauf, ob kleinste Details, wie das Tragen einer Schutzbrille bei bestimmten Einsätzen eingehalten wurden und wie die Zusammenarbeit sowie die Abstimmung innerhalb einer Bergungsgruppe gehalten wurde.

„Wir möchten auf jeden Fall keine Schauübung daraus machen und es geht in erster Linie auch nicht um die Zeit, sondern darum, zu zeigen, dass unsere Teams für einen Einsatz bereit sind“, sagt Joerdel.

Nach Stetten waren an diesem Wochenende insgesamt 255 ehren- sowie hauptamtliche Einsatzkräfte gekommen, darunter 90 Personen, die in den Wettkämpfen antraten.

Auf einem großen Parkplatz, auf dem sich die Gerätekraftwagen sowie das LogM-Logistikzentrum der Bergungstruppen des THW befanden, gab es neben den praktischen Übungen auch eine Theoriestation, bei der die Gruppen insgesamt 21 Fragen beantworten mussten. Hier befanden sich außerdem die Malteser, die den Sanitätsdienst an diesem Wochenende sichergestellt haben. „Zwischen den verschiedenen Organisationen gibt es eine echt gute Zusammenarbeit“, sagt Joerdel. „Außerdem war es uns wichtig, nicht nur für den Wettkampf zusammenzukommen, sondern auch darüber hinaus den Abend gemeinsam mit einer Band aus dem Raum Stuttgart ausklingen zu lassen.“