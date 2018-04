Zehn Personen hat Bürgermeister Maik Lehn am Donnerstagabend im Bürgersaal des Rathauses für ihre herausragenden sportlichen Leistungen geehrt. Das Gemeindeoberhaupt bescheinigte den Sportlern, nicht nur für ihre Vereine sondern auch für die Gemeinde Aushängeschilder zu sein, auf die alle Bürger stolz sein können.

Die Sportnadel in Gold erhielt Grit-Bünker-Wohlfahrth für ihre Teilnahme bei der AIDA-Freitaucherweltmeisterschaft in Honduras. Die im Stettener Ortsteil Nusplingen wohnende Hochleistungstaucherin und Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft konnte die Ehrung nicht persönlich entgegen nehmen, da sie derzeit zum Training im Ausland weilt. Stellvertretend nahm für sie ihr Ehemann Holger Bünker die Ehrung entgegen.

Wie schon in den vergangenen Jahren war auch diesmal der Sportschützenverein (SSV) Glashütte der Sportverein, der die meisten Leistungsträger aufzuweisen hatte. Zu den fast jährlich geehrten Sportlern gehört Josef Locher vom SSV, der ebenfalls die Sportnadel in Gold erhielt.

Der Badische Landesmeister 2017 im Bogenschießen, Kategorie 3D Compound, erhielt bereits sechs Mal diese Auszeichnung, sowohl in Silber als auch in Gold, ebenso wie seine Frau Renate Locher. Die deutsche Vizemeisterin 2014 im Bogen Bowhunter und Sechstplazierte der Weltmeisterschaft 2015 erhielt gleichfalls die Ehrung in Gold.

Mehrfach geehrt und ausgezeichnet worden ist auch Waltraud Beil. Die Seniorin belegte bei den badischen Landesmeisterschaften 2017 den ersten Platz im aufgelegten Luftgewehrschießen. Im Jahr davor errang sie den dritten Platz in der Altersklasse Seniorinnen C.

Junioren erfolgreich

Mit Rene Seßler, Simon Rebholz und Jonas Wenninger gab es weitere Sportler aus dem SSV, die die Sportmedaille in Gold erhielten. Das Trio in der Altersklasse Junioren A ist ebenfalls Dauergast bei der gemeindlichen Sportlehrehrung. Auch sie erhielten in den vergangenen Jahren die Auszeichnung für ihre Teilnahme und Siege bei den badischen Landesmeisterschaften und den deutschen Meisterschaften mit der Luftpistole.

Die Sportnadel in Silber herhielt Joachim Hipp, der den zweiten Platz bei den badischen Landesmeisterschaften 2016 in der Kategorie „Muskete Schützenklasse“ erzielte. Auch er gehört aufgrund seiner anhaltend guten Leistungen zu den bereits mehrfach Geehrten.

Vom TSV Stetten a.k.M. erhielten in diesem Jahr zwei junge Frauen die Ehrung. Bürgermeister Lehn zeichnete Ricarda Rapp für ihre Leistungen bei den Baden-Württembergischen Berglaufmeisterschaften mit der silbernen Sportnadel aus. Die junge Mutter belegte bei diesem Lauf den zweiten Platz. Die Leichtathletin gehört ebenfalls zu den mehrfach Geehrten. Sie erhielt bereits in den Jahren 2012, 2006 und 2004 die Ehrennadel in Silber und Bronze. Die 17-jährige Mareike Beck konnte mit der Sportnadel in Bronze ihr Debüt bei der Sportlerehrung begehen. Die zarte junge Frau belegte bei den Württembergischen Winter-Wurfmeisterschaften im Speerwurf den dritten Platz.