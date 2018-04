Über sieben Brücken musste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gehen, wobei den Räten sicherlich der Schweiß auf die Stirn trat. Der Gang hat zwar nur mental stattgefunden, aber die Kostensteigerungen für die Instandsetzung der Brücken hat beim Gremium Transpiration und Pulsfrequenz deutlich ansteigen lassen.

Letztlich blieb dem Rat nichts anderes übrig, als die Baumaßnahmen an allen sieben Brücken an die einzige Bieterfirma zum Preis von 424.349 Euro zu vergeben. Mit den Ingenieurskosten des Büros Müller aus Ulm in Höhe von 40 676 Euro schlägt das Vorhaben mit insgesamt 465 025 Euro zu Buche. In den Haushalt 2018 waren hierfür 420 000 Euro eingestellt, die auf einer Kostenschätzung von rund 391.000 Euro fußten.

Wie Bürgermeister Maik Lehn erläuterte, müssen Brücken alle sechs Jahre einer Prüfung unterzogen werden, was im Jahr 2016 geschehen ist. Das Ergebnis, vorgestellt in der Novembersitzung 2016, ließ den den Gemeinderat schon damals kräftig schlucken, denn das Ingenieurbüro bezifferte den Sanierungsbedarf zum damaligen Zeitpunkt auf immerhin rund 306 500 Euro.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Walter Sambil (FW), dem der Kostensprung doch recht heftig erschien, verwies Lehn auf die derzeitige sehr gute Auftragslage der Firmen, was auch daran festzumachen sei, dass auf die Ausschreibung nur eine Firma reagiert habe. Auch sei seit der ersten Kostenschätzung doch einige Zeit vergangen, was die Preise leider habe steigen lassen. Die öffentliche Ausschreibung, die erst im April 2018 erfolgen konnte, ergab nur einen Bieter, der anfangs ein Angebot in Höhe von 470 669 Euro abgegeben hatte. Da die mittlerweile angepasste Kostenschätzung bei rund 391 000 Euro lag, überstieg dieses Angebot den Ansatz um beachtliche 20,34 Prozent, deshalb, so der Bürgermeister, ist mit der einzigen Bewerberin, der Firma Hartmann aus Straßberg, ein Bietergespräch geführt worden.

Nachverhandlungen lassen die Kosten etwas sinken

Um eine drohende Aufhebung zu vermeiden, „konnten gemeinsam einige Positionen nach unten korrigiert und andere gestrichen werden“. Dem Rotstift seien aber nur unwesentliche Dinge, wie beispielsweise das Streichen der Brückengeländer und ähnliches zum Opfer gefallen, sagte Lehn auf Nachfrage von Walter Sambil.

Das neue Angebot liege nun nur noch 8,49 Prozent über der Kostenschätzung. Erschwerend komme dazu, dass aufgrund von strengen Naturschutzvorgaben nur in der Zeit von Anfang Juli bis Ende August die Baumaßnahmen ausgeführt werden können.

Von der Firma Hartmann seien deshalb große Bedenken gegen dieses kurze Baufenster vorgebracht worden. Bürgermeister Lehn hofft, dass das Landratsamt Sigmaringen und das Regierungspräsidium Tübingen den Ausführungszeitraum noch etwas strecken werden. „Es ist aber nicht auszuschließen, dass nicht alle Bauwerke im Haushaltsjahr fertiggestellt werden können“, so der Schultes.

Mit sichtlichem Bauchgrimmen stimmte der Rat zu, die Brückensanierungen an die Firma Hartmann zu vergeben und „die Kröte“ der überplanmäßigen Ausgaben „zu schlucken“, wie sich Adrian Schiefer (FW) ausdrückte.