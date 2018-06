Mit der öffentlichen Vorstellung der neuen Bowlinganlage am Mittwoch im Soldatenheim „Haus Heuberg“ verfügt die Garnison Stetten am kalten Markt über eine weitere Freizeitattraktion für Jung und Alt. „Bowling-Treff Heuberg“ hat Karl-Heinz Stierle, seit gut einem Jahr Pächter des Stettener Soldatenheims, sein neues sportliches Freizeitangebot genannt.

Zusammen mit dem Standortältesten Oberstleutnant Udo Eckbrett, dem Regionalbetreuer der katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS), Ludwig Person, Bürgermeisterstellvertreter Günther Töpfer, Hans Lutz vom Staatlichen Bauamt und anderen, darunter auch der neue evangelische Standortpfarrer und ehemalige FDP-Abgeordnete Pascal Kober, hat Stierle die rund 150000 Euro teure Anlage eröffnet.

Drei modernste Hightech-Bowlingbahnen, illuminiert mit spektakulärer Mehrfarben-LED-Lichttechnik, Video- und Musikanlage sowie TV-Übertragungen auf Großleinwand laden ein zu Familien-, Disco- oder Soldatenfreizeitbowling und ersetzten die bisherigen Kegelbahnen.

„Auch Seniorentreffs und Kindergeburtstagsfeiern sind hier möglich“, informierte Stierle die Anwesenden. Für Kinderhände gibt es extra Kugeln mit kleineren Löchern. Außerdem kann für Kinder die Bande so hochgefahren werden, dass die Bowlingkugel nicht dauernd in die seitlichen Rinnen fällt. An den Nachwuchs ist übrigens besonders gedacht worden. So gibt es im Foyer des Hauses einen neuen Spielbereich, der sich hinter einer guten Kindergartenausstattung nicht zu verstecken braucht. Auch die Heranwachsenden sind nicht vergessen worden. Für sie gibt es eigens einen Jugendraum.

Pächterfamilie Stierle engagegiert sich

Ludwig Person hob das Engagement der Pächterfamilie Stierle hervor, die seit der Übernahme das Haus und seine Angebote umgestaltet und neu konzeptioniert haben. Das große Haus mit Tagungsräumen, Festsaal, Kegelbahnen, großer Terrasse, Außenbereiche und Kinderspielplatz stand vor der Übernahme durch das Pächterehepaar Heidi und Karl-Heinz Stierle aufgrund der Umstrukturierung der Bundeswehr und fehlender Gäste kurz vor der Schließung, „Ziel war, hier eine attraktive Begegnungsstätte zwischen Bevölkerung und Soldaten zu schaffen mit Angeboten, die möglichst jeden Geschmack treffen“, sagte Person.

Auch Oberstleutnant Eckbrett, der begeistert zur Kugel griff, freute sich, den demnächst etwa 1200 neu zustationierten Soldaten ein derart attraktives Freizeitvergnügen anbieten zu können. „Für die nächste Bowlingbahn muss man weit fahren und teuer ist das auch noch“. Die KAS, unter deren Fittichen das Soldatenheim Haus Heuberg steht, habe Stierles Bemühungen von Beginn an voll unterstützt. So ist Stierles Plan, beispielsweise eine XXL-Speisekarte anzubieten, voll aufgegangen, obwohl dafür sogar die Küche umgebaut werden musste. Denn für überdimensionierte Steaks oder 30-Zentimenter-Burger braucht es schon besondere Kochstellen.

Über eine weitere Neuerung, der Start der Kulturserie „Stettener Theater- und Kleinkunstabende“, ist erst kürzlich berichtet worden. Hier hofft der Regionalbetreuer für die kommenden Aufführungen auf weitere Akzeptanz durch das Publikum.

Der Bowling-Treff Heuberg lockt mit attraktiven Angeboten. Eine Stunde kostet für sechs Personen 15 Euro plus Schuhe. Für eine Familie reduziert sich der Betrag auf zwölf Euro pro Stunde. Für Soldaten gibt es die Happy-Hour werktags von 16 bis 17 Uhr für zehn Euro. Für Soldaten, Studenten und Schüler gibt es ein Werktags-spezial: pro Bahn und Stunde müssen zwölf Euro für sechs Personen bezahlt werden. Familienbowling gibt es an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr, dazu gibt es Spezialangebote für Kindergeburtstage und Feierlichkeiten.

Öffnungszeiten: Montag sowie Mittwoch bis Samstag von 16 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11 bis 22 Uhr.

Kontakt: Telefon 07573/926720.