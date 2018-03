Dekan Christoph Neubrand wird als Vertreter der oberen Kirchenleitung mit Aufsichtsbefugnis von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. März, die Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara besuchen. Bei dieser sogenannten Visitation (das lateinische Wort „visitare“ bedeutet „besuchen“) soll alle fünf Jahre eine Bestandsaufnahme sowie eine Normenkontrolle durchgeführt werden.

„Wo kommen wir her?“, „Welchen Weg sind wir bisher als Seelsorgeeinheit gegangen?“ und „Was haben wir wann warum wie gemacht?“ – diese Fragen sollen mit Blick auf die Vergangenheit besprochen werden. In die von den Hauptamtlichen und den Pfarrgemeinderatsmitgliedern aufgestellte Pastoralkonzeption der Seelsorgeeinheit seien auch Überlegungen eingeflossen wie „Wo stehen wir heute?“ oder „Wie ist unsere pastorale Situation jetzt gerade in unserer Seelsorgeeinheit?“, informierte Pfarrer Edwin Müller, Geistlicher Rat, die „Schwäbische Zeitung“ bei einem Pressegespräch. Er sprach dabei von einer Schlüsselfunktion, die der Steuerung der pastoralen Arbeit zukomme.

„Die Pastoralkonzeption sowie die Zwischenbilanz ihrer Umsetzung als eine Selbstbewertung sind Grundvoraussetzungen der Visitation“, erklärte Pfarrer Müller. Die Feststellung, welche Schwerpunkte die Seelsorgeeinheit derzeit beschäftigen und warum gerade diese Schwerpunkte seien, werden ebenfalls behandelt. Der Ablauf der Visitation sieht verschiedene Gespräche mit dem Seelsorgeteam, mit den in Stetten am kalten Markt beheimateten Militärseelsorgern beider Konfessionen, den Pfarrgemeinderäten sowie Mitarbeitern des kirchlichen Dienstes (etwa Pfarrsekretärinnen oder Messnern) vor.

Neben der Visitation des Pfarrbüros werden anschließend stellvertretend die Pfarrkirchen in Stetten und Hartheim besucht. Weitere Zusammenkünfte sind geplant mit der Begegnungsstätte für Senioren, dem ökumenischen Förderverein Nächstenhilfe in Stetten, dem Taufteam und dem Selbstbewertungsteam der Seelsorgeeinheit.

Zum Abschluss wird am Sonntag, 18. März, um 9.30 Uhr unter Beteiligung aller sechs Kirchengemeinden aus Hartheim, Heinstetten, Schwenningen, Frohnstetten, Storzingen und Stetten ein Gottesdienst in Stetten stattfinden. Dekan Christoph Neubrand ist der Hauptzelebrant. Den gesanglichen Teil gestaltet der Kirchenchor Heinstetten. Im Anschluss wird in der Mensa und im Foyer der Schule bei einem Stehempfang das Visitationswochenende seinen Abschluss finden.